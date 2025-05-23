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Fenerbahçe, Final Sevincini Ergin Ataman'a Gönderme ile Kutladı

Fenerbahçe, Final Sevincini Ergin Ataman'a Gönderme ile Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 21:37

Fenerbahçe Beko, EuroLeague yarı finalinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u 82-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, etkili oyunlarıyla finale adını yazdırdı. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinden Ergin Ataman’a yönelik “mola” göndermesi yapıldı. Bu göndermeyle geçmişteki atışmalar da akıllara geldi.

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Fenerbahçe finale çıktı.

Fenerbahçe finale çıktı.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u 82-76 yenerek EuroLeague finaline yükseldi. Sarı-lacivertliler maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Finalde, Olympiakos-Monaco maçının galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe resmi hesabından Ergin Ataman'a gönderme...

Fenerbahçe resmi hesabından Ergin Ataman'a gönderme...

Ergin Ataman'ın maç sonu aldığı molalar zaman zaman rakipleri tarafından da kendisine karşı tezahürat olarak kullanılıyor. Son olarak Anadolu Efes'e yenildiği maçta tribünlerin 'Mola alsana' tezahüratlarına sinirlenen Ataman'a bugün de Fenerbahçe resmi hesabından aynı gönderme geldi.

Fenerbahçe'den "Finale kadar biraz 'mola'" paylaşımı geldi.

Fenerbahçe'den "Finale kadar biraz 'mola'" paylaşımı geldi.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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