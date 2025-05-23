Fenerbahçe, Final Sevincini Ergin Ataman'a Gönderme ile Kutladı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague yarı finalinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’u 82-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, etkili oyunlarıyla finale adını yazdırdı. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinden Ergin Ataman’a yönelik “mola” göndermesi yapıldı. Bu göndermeyle geçmişteki atışmalar da akıllara geldi.
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Fenerbahçe finale çıktı.
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Fenerbahçe resmi hesabından Ergin Ataman'a gönderme...
Fenerbahçe'den "Finale kadar biraz 'mola'" paylaşımı geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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