Fenerbahçe, Final Sevincini Ergin Ataman'a Gönderme ile Kutladı

Ergin Ataman'ın maç sonu aldığı molalar zaman zaman rakipleri tarafından da kendisine karşı tezahürat olarak kullanılıyor. Son olarak Anadolu Efes'e yenildiği maçta tribünlerin 'Mola alsana' tezahüratlarına sinirlenen Ataman'a bugün de Fenerbahçe resmi hesabından aynı gönderme geldi.