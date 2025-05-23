onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Soruya Armayı Öperek Yanıt Verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Soruya Armayı Öperek Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 20:52

Fenerbahçe Beko, EuroLeague yarı finalinde Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde kontrolü elden bırakmadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti. Takımının mücadelesini yerinden izleyen Koç, maç sonunda Koç'un mikrofona yanıtı da dikkat çekiciydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u 82-76 yenerek EuroLeague finaline yükseldi. Sarı-lacivertliler maç boyunca üstün bir performans sergiledi. Finalde, Olympiakos-Monaco maçının galibiyle karşılaşacak.

Maçı Ali Koç da takip etti.

Maçı Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçı Abu Dhabi'ye gelerek salondan takip etti. Zaman zaman ekranlara yansıyan Koç, maç sonunda da Tivibu Spor'un sorusuna armayı öperek yanıt verdi.

Ali Koç'un cevabı sosyal medyada da hayli konuşuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın