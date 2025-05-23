Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Soruya Armayı Öperek Yanıt Verdi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague yarı finalinde Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde kontrolü elden bırakmadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti. Takımının mücadelesini yerinden izleyen Koç, maç sonunda Koç'un mikrofona yanıtı da dikkat çekiciydi.
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Fenerbahçe adını finale yazdırdı.
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Maçı Ali Koç da takip etti.
Ali Koç'un cevabı sosyal medyada da hayli konuşuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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