Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Soruya Armayı Öperek Yanıt Verdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague yarı finalinde Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde kontrolü elden bırakmadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti. Takımının mücadelesini yerinden izleyen Koç, maç sonunda Koç'un mikrofona yanıtı da dikkat çekiciydi.