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Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Rafa Silva'ya Teklif Var

Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Rafa Silva'ya Teklif Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 19:18

Beşiktaş’ta bu sezon genel olarak beklentilerin altında kalınsa da Rafa Silva performansıyla öne çıkan isim oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli oyuncunun sahadaki etkili oyununu kısa sürede benimsedi. Silva'nın özellikle özel maç haftalarındaki formu, tribünlerden büyük destek almasını sağladı. Bu çıkışıyla birlikte yurt dışından bazı kulüplerin oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü. 

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İlk sezonunda taraftarın sevgilisi oldu.

İlk sezonunda taraftarın sevgilisi oldu.

Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan Portekizli yıldız Rafa Silva, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. İlk maçından itibaren sahaya yansıttığı mücadeleci ruhuyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, ortaya koyduğu performansla da bu ilgiyi fazlasıyla hak etti. Siyah-beyazlı tribünlerin sevgilisi hâline gelen Silva, sezonun en çok takdir toplayan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mario Gomez'i geçebilir.

Mario Gomez'i geçebilir.

Rafa Silva, bu sezon şu ana kadar 18 gol ve 13 asistle toplam 31 gole katkı sağladı. 2015-2016’da 33 gole etki eden Mario Gomez’in rekoruna sadece iki katkı uzaklıkta. Ligin bitimine iki maç kala, Silva'nın bu rekoru kırma ihtimali bulunuyor.

Yunanistan'dan teklif var.

Yunanistan'dan teklif var.

Yunanistan temsilcisi AEK’in Beşiktaş’ın yıldızı Rafa Silva’yı transfer etmek istediği ortaya çıktı. Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, Silva ile birlikte Gedson Fernandes’in de takımda tutulmasını istediği ve satışlarına kesinlikle karşı çıktığı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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