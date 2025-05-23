Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Rafa Silva'ya Teklif Var
Beşiktaş’ta bu sezon genel olarak beklentilerin altında kalınsa da Rafa Silva performansıyla öne çıkan isim oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli oyuncunun sahadaki etkili oyununu kısa sürede benimsedi. Silva'nın özellikle özel maç haftalarındaki formu, tribünlerden büyük destek almasını sağladı. Bu çıkışıyla birlikte yurt dışından bazı kulüplerin oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü.
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İlk sezonunda taraftarın sevgilisi oldu.
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Mario Gomez'i geçebilir.
Yunanistan'dan teklif var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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