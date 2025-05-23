Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Rafa Silva'ya Teklif Var

Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan Portekizli yıldız Rafa Silva, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı. İlk maçından itibaren sahaya yansıttığı mücadeleci ruhuyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, ortaya koyduğu performansla da bu ilgiyi fazlasıyla hak etti. Siyah-beyazlı tribünlerin sevgilisi hâline gelen Silva, sezonun en çok takdir toplayan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.