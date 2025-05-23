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Fenerbahçeli Osayi Samuel Evinin Soyulmasına Dair İddialara Yanıt Verdi

Fenerbahçeli Osayi Samuel Evinin Soyulmasına Dair İddialara Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2025 - 14:08

Fenerbahçe'yle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in evi soyuldu. İddialara göre Nijeryalı futbolcunun evini soyan yeni tanıştığı kız arkadaşıydı. Saat, cüzdan gibi değerli eşyaları çalınan 27 yaşındaki futbolcu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Eve gelen 'eskortun' Osayi Samuel'in eşyalarını çaldığı gibi iddialar bazı spor muhabirleri tarafından ima edildi.

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Fenerbahçe'yle yollarının ayrılmasına kesin gözle bakılan Bright Osayi-Samuel futbol dışı bir haberle gündeme geldi.

Fenerbahçe'yle yollarının ayrılmasına kesin gözle bakılan Bright Osayi-Samuel futbol dışı bir haberle gündeme geldi.

Nijeryalı futbolcunun saati, cüzdanı ve değerli eşyaları çalındı. İddialara göre evi soyan ünlü futbolcunun yeni tanıştığı kız arkadaşıydı.

Sosyal medyada spor muhabirlerinin imaları da bunun normal bir hırsızlık vakası olmadığı yönünde yorumlandı.

Sosyal medyada spor muhabirlerinin imaları da bunun normal bir hırsızlık vakası olmadığı yönünde yorumlandı.

Ardından Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

Ardından Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

'Her zamanki gibi sistematik olarak ismim lekeleniyor. Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım.' kelimelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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