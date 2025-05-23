Fenerbahçeli Osayi Samuel Evinin Soyulmasına Dair İddialara Yanıt Verdi
Fenerbahçe'yle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in evi soyuldu. İddialara göre Nijeryalı futbolcunun evini soyan yeni tanıştığı kız arkadaşıydı. Saat, cüzdan gibi değerli eşyaları çalınan 27 yaşındaki futbolcu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Eve gelen 'eskortun' Osayi Samuel'in eşyalarını çaldığı gibi iddialar bazı spor muhabirleri tarafından ima edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'yle yollarının ayrılmasına kesin gözle bakılan Bright Osayi-Samuel futbol dışı bir haberle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada spor muhabirlerinin imaları da bunun normal bir hırsızlık vakası olmadığı yönünde yorumlandı.
Ardından Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın