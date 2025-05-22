"Fenerbahçe'ye İmza Attı" İddiası Sonrası Şanlıurfaspor'dan Ogundu Açıklaması
Şanlıurfaspor, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla ilgili resmi bir gelişme olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumcu Emre Bol, “Fenerbahçe, Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsü Uchende Ogundu’yu transfer etmiş. Korkudan açıklayamıyorlar!" demişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Lig ekibinden yalanlama geldi
Emre Bol'un açıklaması
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın