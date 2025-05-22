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"Fenerbahçe'ye İmza Attı" İddiası Sonrası Şanlıurfaspor'dan Ogundu Açıklaması

"Fenerbahçe'ye İmza Attı" İddiası Sonrası Şanlıurfaspor'dan Ogundu Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 13:58

Şanlıurfaspor, Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğuna dair ortaya atılan iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla ilgili resmi bir gelişme olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Yorumcu Emre Bol, “Fenerbahçe, Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsü Uchende Ogundu’yu transfer etmiş. Korkudan açıklayamıyorlar!" demişti

Yorumcu Emre Bol, “Fenerbahçe, Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsü Uchende Ogundu’yu transfer etmiş. Korkudan açıklayamıyorlar!" demişti

Youtube SkySpor'da konuşan Bol, programda Fenerbahçe, Şanlıurfaspor'un siyahi golcüsü Uchende Ogundu’yu transfer etmiş. Korkudan açıklayamıyorlar! Adam da Osimhen'i almak için uğraşıyor. Ben nasıl çıldırmayayım ya!”  ifadelerini kullanmış, sözleri büyük dikkat çekmişti.

2. Lig ekibinden yalanlama geldi

2. Lig ekibinden yalanlama geldi

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti: 

'Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır. 

Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır.'

Emre Bol'un açıklaması

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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