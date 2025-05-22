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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Hangi Sanatçılar Olacak?

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Hangi Sanatçılar Olacak?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 11:15

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Yenikapı Meydanı'nda yapılacak büyük kutlama etkinliğini sabırsızlıkla beklerken dev buluşmada hangi sanatçıların sahne alacağı belli oldu. Sarı-kırmızılıların merak ettiği 'Yenikapı'ya hangi isimler gelecek?' sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

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Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağını açıklamıştı

Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağını açıklamıştı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında 'Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planlıyoruz. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Tüm sene boyunca verdiğiniz sınırsız destekle bu zorlu dönemde başarıya ulaşmamıza büyük katkı sağladınız. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı.' diyerek beklenen haberi vermişti.

Yenikapı'da sahne alacak sanatçılar belli oldu

Yenikapı'da sahne alacak sanatçılar belli oldu

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarında Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay'ın sahne alacağı öğrenildi.

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Törenin detaylarına bu içerikten ulaşabilirsiniz

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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