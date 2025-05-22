Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Hangi Sanatçılar Olacak?
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Yenikapı Meydanı'nda yapılacak büyük kutlama etkinliğini sabırsızlıkla beklerken dev buluşmada hangi sanatçıların sahne alacağı belli oldu. Sarı-kırmızılıların merak ettiği 'Yenikapı'ya hangi isimler gelecek?' sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
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Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağını açıklamıştı
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Yenikapı'da sahne alacak sanatçılar belli oldu
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