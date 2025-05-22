Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Hangi Sanatçılar Olacak?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında 'Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planlıyoruz. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Tüm sene boyunca verdiğiniz sınırsız destekle bu zorlu dönemde başarıya ulaşmamıza büyük katkı sağladınız. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı.' diyerek beklenen haberi vermişti.