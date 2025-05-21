Galatasaray 2025 Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Nerede? Galatasaray Kupa Töreni Detayları

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları, üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı'da birbirinden ünlü isimlerin sahne alması, büyük görsel şovların yapılması ve eğlenceli bir etkinliğe imza atılması bekleniyor.

Galatasaray Yenikapı Kutlaması Ücretli mi, Ücretsiz mi?

Galatasaray Yenikapı kutlamasının ücretli mi ücretsiz mi olduğu henüz bilinmiyor. Sarı kırmızılı kulüpten bu konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada taraftarlar, bu kutlamaların ücretsiz olacağı düşüncesinde.