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Galatasaray 2025 Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Nerede? Galatasaray Kupa Töreni Detayları

Galatasaray 2025 Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Nerede? Galatasaray Kupa Töreni Detayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 15:40

Galatasaray, üçüncü kez üst üste şampiyonluğa adını yazdırdı.Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen sarı kırmızılı ekip, lig bitiminden önce lampiyonluğu garantiledi. Binlerce Galatasaray taraftarı ise 25'inci şampiyonluğun kutlanacağı töreni merakla bekliyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, kutlamaları Göztepe maçı sonrasında yapacak. 

Peki Galatasaray şampiyonluk töreni ne zaman, hangi gün? Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede? 

İşte Galatasaray 2025 şampiyonluk kutlaması programı.

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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman 2025?

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman 2025?

Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala sarı kırmızılı takım şampiyonluğu garantiledi. Mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başladı. Binlerce taraftar, 25'inci kupasını kaldıracak olan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray, resmi hesapları üzerinden kutlamanın nerede ve ne zaman yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'ın 2025 şampiyonluk kutlaması 25 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sarı kırmızı takım, kutlamaların ne zaman başlayacağını ise açıklamadı.

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Nerede?

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Nerede?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları, üstü açık bir otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı'da birbirinden ünlü isimlerin sahne alması, büyük görsel şovların yapılması ve eğlenceli bir etkinliğe imza atılması bekleniyor. 

Galatasaray Yenikapı Kutlaması Ücretli mi, Ücretsiz mi?

Galatasaray Yenikapı kutlamasının ücretli mi ücretsiz mi olduğu henüz bilinmiyor. Sarı kırmızılı kulüpten bu konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada taraftarlar, bu kutlamaların ücretsiz olacağı düşüncesinde.

Galatasaray Kupa Töreni Ne Zaman?

Galatasaray Kupa Töreni Ne Zaman?

Galatasaray, Göztepe maçının ardından Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak olan otobüsle Yenikapı'ya gelecek. Kutlamanın saati henüz açıklanmadı. Ancak bu etkinlikte sadece kutlama yapılacak.

Galatasaray şampiyonluk kupasını 1 Haziran 2025'te ligin 38. haftasında oynanacak Başakşehir maçından sonra kaldıracak. Galatasaray Kupa Töreni'nin Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yapması bekleniyor.

Yenikapı Nerede, Nasıl Gidilir?

Yenikapı Nerede, Nasıl Gidilir?

Yenikapı Etkinlik Alanı, Avrupa Yakası'ndadır. Yenikapı Etkinlik Alanı'na ulaşım yolları şu şekildedir:

Metro ile ulaşım:

  • Yenikapı - Atatürk Havalimanı (M1) 

  • Yenikapı - Hacıosman (M2) 

  • Mecidiyeköy - Mahmutbey (M7) (Bu metro hattından M2 metrosuna aktarma yapılabilir)

Tramvay ile ulaşım:

  • Kabataş Bağcılar (T1) 

  • Topkapı Mescidi Selam (T4)

Avrupa Yakası’ndan Yenikapı'ya Nasıl Gidilir?

  • Metrobüs ile etkinlik alanına gelmek isteyenler Marmaray ile aktarma yaparak Yenikapı Etkinlik Alanına gelebilir.

  • Marmaray'dan Yenikapı Etkinlik Alanı yürüme mesafesindedir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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