Galatasaray 2025 Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman, Nerede? Galatasaray Kupa Töreni Detayları
Galatasaray, üçüncü kez üst üste şampiyonluğa adını yazdırdı.Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen sarı kırmızılı ekip, lig bitiminden önce lampiyonluğu garantiledi. Binlerce Galatasaray taraftarı ise 25'inci şampiyonluğun kutlanacağı töreni merakla bekliyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, kutlamaları Göztepe maçı sonrasında yapacak.
Peki Galatasaray şampiyonluk töreni ne zaman, hangi gün? Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede?
İşte Galatasaray 2025 şampiyonluk kutlaması programı.
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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Ne Zaman 2025?
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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Nerede?
Galatasaray Kupa Töreni Ne Zaman?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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