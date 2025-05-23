onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dua Lipa, Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamasına Gelmek İçin 3.5 Milyon Dolar İstedi

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dua Lipa, Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamasına Gelmek İçin 3.5 Milyon Dolar İstedi

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2025 - 12:18

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği ortaya çıktı. Spor Gecesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü, Dua Lipa’nın istediği yüksek ücret sebebiyle bu plandan vazgeçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazanan Galatasaray, görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor.

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazanan Galatasaray, görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor.

Süper Lig’in bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, 5. Yıldızını takacağı şampiyonluk kutlamasında çok konuşulacak bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Yenikapı etkinlik alanında yapılacak olan şampiyonluk kutlamasının programı  belli oldu.

Galatasaray Kulübü, Yenikapı’da yapılacak olan şampiyonluk kutlamasının programı şu şekilde duyurdu:

Galatasaray Kulübü, Yenikapı’da yapılacak olan şampiyonluk kutlamasının programı şu şekilde duyurdu:

“ŞAMPİYONLUK KUPAMIZ YENİKAPI’YA GELİYOR! 

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK BEŞ YILDIZLI ŞAMPİYONU GALATASARAY, 25. şampiyonluğu ile beşinci yıldızı göğsüne takıyor! 

Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamasında büyük Galatasaray taraftarıyla birlikte kupamızı kaldırıyoruz! 

Etkinlik programı: 

24.05.2025

Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı’nda izlenmesi

25.05.2025

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış 

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi  

Pyro Show  

Kupa Töreni

Etkinlik notları: 

•⁠  ⁠Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.

•⁠  ⁠Ayakta etkinliktir.

•⁠  ⁠Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.

•⁠  ⁠Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır. 

•⁠  ⁠Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.”

Kutlama programına Dua Lipa’nın geleceği konuşulmuştu ancak dünyaca ünlü şarkıcı sarı kırmızılı kulüpten servet istemiş!

Kutlama programına Dua Lipa’nın geleceği konuşulmuştu ancak dünyaca ünlü şarkıcı sarı kırmızılı kulüpten servet istemiş!

Spor Gecesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü, şampiyonluk kutlamasında sahne alması için Dua Lipa ile görüştü ancak dünyaca ünlü şarkıcı sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği için plan iptal edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın