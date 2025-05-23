Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dua Lipa, Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamasına Gelmek İçin 3.5 Milyon Dolar İstedi
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği ortaya çıktı. Spor Gecesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü, Dua Lipa’nın istediği yüksek ücret sebebiyle bu plandan vazgeçti.
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Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazanan Galatasaray, görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor.
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Galatasaray Kulübü, Yenikapı’da yapılacak olan şampiyonluk kutlamasının programı şu şekilde duyurdu:
Kutlama programına Dua Lipa’nın geleceği konuşulmuştu ancak dünyaca ünlü şarkıcı sarı kırmızılı kulüpten servet istemiş!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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