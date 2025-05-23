onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Taraftarlık Anketi: Rakip Takımın Formasını Kaç Paraya Giyersin?

Taraftarlık Anketi: Rakip Takımın Formasını Kaç Paraya Giyersin?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2025 - 11:43

Luis Figo, Robert Lewandowski, Tümer Metin... Türk futbolu olsun dünya futbolu olsun ezeli rakiplerinin formalarını terleten futbolcularla dolu. Tabii burada esas olan profesyonellik ama iş taraftarlığa gelince rakip forması giymek o kadar da kolay değil. Peki sen gönül verdiği takımın ezeli rakibinin formasını kaç paraya giyersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle taraftarı olduğun takımı öğrenelim.

Öncelikle taraftarı olduğun takımı öğrenelim.

Peki hiç sevmediğin futbol takımı hangisi?

Peki hiç sevmediğin futbol takımı hangisi?

Gelelim asıl soruya. Ezeli rakibinin formasını kaç paraya giyersin?

Gelelim asıl soruya. Ezeli rakibinin formasını kaç paraya giyersin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın