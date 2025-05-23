Taraftarlık Anketi: Rakip Takımın Formasını Kaç Paraya Giyersin?
Luis Figo, Robert Lewandowski, Tümer Metin... Türk futbolu olsun dünya futbolu olsun ezeli rakiplerinin formalarını terleten futbolcularla dolu. Tabii burada esas olan profesyonellik ama iş taraftarlığa gelince rakip forması giymek o kadar da kolay değil. Peki sen gönül verdiği takımın ezeli rakibinin formasını kaç paraya giyersin?
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Öncelikle taraftarı olduğun takımı öğrenelim.
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Peki hiç sevmediğin futbol takımı hangisi?
Gelelim asıl soruya. Ezeli rakibinin formasını kaç paraya giyersin?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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