Sen Erkek Annesi misin Yoksa Kız Annesi mi?

Sen erkek bebek annesisin! Yani ceplerinde oyuncak arabalar, çantanda bir çift yedek çorap, zihninde ise “Bu çocuk şimdi nereye tırmanıyor?” sorusuyla dolu bir hayat yaşıyorsun. Toz, çamur, çizikler, “Anne bak ne buldum!”larla geçen günlerin var senin. Ve evet… sen erkek annesi enerjisi veriyorsun! Çünkü sen güçlü, dayanıklı, sabırlı ve aynı anda beş yere yetişebilen bir kahramansın. Sürekli hareket halindesin, çünkü minik bir tornadoyu büyütüyorsun. Bir bakmışsın halının üzerinde takla atıyor, bir bakmışsın sandalye tepesinde seni izliyor. Ama sen oradasın. Hazırsın. Hep tetikte, ama hep sevgiyle dolu.