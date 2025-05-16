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Sen Erkek Annesi misin Yoksa Kız Annesi mi?

Sen Erkek Annesi misin Yoksa Kız Annesi mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.05.2025 - 14:01

Bir annenin dünyası, çocuğunun ilk gülümsemesinden ilk adımlarına, ilk sözcüklerinden ilk okul gününe kadar pek çok ilklerle doludur. Bir erkek çocuk annesi olmak, sürekli hareket halinde olmayı, çamurlu pantolonları ve sürekli bir futbol topu peşinde koşmayı gerektirebilir. Kız çocuk annesi olmak ise, belki de prenses elbiseleri, saç tokaları ve çay partileri dünyasına adım atmayı gerektirir. Elbette, bu genellemeler her zaman geçerli olmayabilir, çünkü her çocuk kendi benzersiz kişiliğiyle gelir.

Sen Erkek Annesi misin Yoksa Kız Annesi mi?

Haydiiii!

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1. Çocuğunun eğitimi ile ilgili hangi yaklaşımı tercih edersin?

1. Çocuğunun eğitimi ile ilgili hangi yaklaşımı tercih edersin?

2. Evdeki aktiviteleri nasıl planlarsın?

2. Evdeki aktiviteleri nasıl planlarsın?

3. Birlikte izlemek isteyeceğin çizgi film hangisi olurdu?

4. Hangisi seni daha çok anlatıyor?

4. Hangisi seni daha çok anlatıyor?

5. Karakterin gereği güçlü biri misin?

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6. Peki çocuğunu herkesten kıskanır mısın?

7. Nasıl bir anne olacağını hayal ediyorsun?

7. Nasıl bir anne olacağını hayal ediyorsun?

8. Son olarak çocuğunun tüm arkadaşlarını yakından tanımak ister misin?

Sen erkek annesisin!

Sen erkek bebek annesisin! Yani ceplerinde oyuncak arabalar, çantanda bir çift yedek çorap, zihninde ise “Bu çocuk şimdi nereye tırmanıyor?” sorusuyla dolu bir hayat yaşıyorsun. Toz, çamur, çizikler, “Anne bak ne buldum!”larla geçen günlerin var senin. Ve evet… sen erkek annesi enerjisi veriyorsun! Çünkü sen güçlü, dayanıklı, sabırlı ve aynı anda beş yere yetişebilen bir kahramansın. Sürekli hareket halindesin, çünkü minik bir tornadoyu büyütüyorsun. Bir bakmışsın halının üzerinde takla atıyor, bir bakmışsın sandalye tepesinde seni izliyor. Ama sen oradasın. Hazırsın. Hep tetikte, ama hep sevgiyle dolu.

Sen kız annesisin!

Sen kız bebek annesisin! Sen pembe tonlarında sabahlar, fırfır fırfır geçen günler, tokalarla dolu çekmeceler gibisin. Küçük bir masal kahramanının annesisin. Ve evet, sen kız bebek annesi enerjisi veriyorsun! Yani yanında hep bir sıcaklık, bir tatlı telaş, bir minnoşluk hali var. Sanki çantanı açsak içinden emzik, minik tokalar ve bir parça lavanta kokusu çıkacak gibi… Senin bakışların yumuşacık, ses tonun sarılma gibi. Parkta kaydıraktan “korkma, ben buradayım!” diye seslenen, gece uykudan uyanınca ilk sarılan annesin sen. Senin enerjin; güven veren, yumuşatan, sarıp sarmalayan bir şey.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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