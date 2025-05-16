Sen Erkek Annesi misin Yoksa Kız Annesi mi?
Bir annenin dünyası, çocuğunun ilk gülümsemesinden ilk adımlarına, ilk sözcüklerinden ilk okul gününe kadar pek çok ilklerle doludur. Bir erkek çocuk annesi olmak, sürekli hareket halinde olmayı, çamurlu pantolonları ve sürekli bir futbol topu peşinde koşmayı gerektirebilir. Kız çocuk annesi olmak ise, belki de prenses elbiseleri, saç tokaları ve çay partileri dünyasına adım atmayı gerektirir. Elbette, bu genellemeler her zaman geçerli olmayabilir, çünkü her çocuk kendi benzersiz kişiliğiyle gelir.
Sen Erkek Annesi misin Yoksa Kız Annesi mi?
Haydiiii!
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1. Çocuğunun eğitimi ile ilgili hangi yaklaşımı tercih edersin?
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2. Evdeki aktiviteleri nasıl planlarsın?
3. Birlikte izlemek isteyeceğin çizgi film hangisi olurdu?
4. Hangisi seni daha çok anlatıyor?
5. Karakterin gereği güçlü biri misin?
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6. Peki çocuğunu herkesten kıskanır mısın?
7. Nasıl bir anne olacağını hayal ediyorsun?
8. Son olarak çocuğunun tüm arkadaşlarını yakından tanımak ister misin?
Sen erkek annesisin!
Sen kız annesisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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