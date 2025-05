İntikam Duygun Seni Ele Geçirdi mi?

İntikam duygun seni ele geçirmiş! İçindeki öfke ve kırgınlık, her geçen gün daha da büyüyüp seni sarhoş etmiş gibi. Artık her düşüncenin, her hareketin bu hırsla şekilleniyor. Kimi zaman bu duyguların seni nasıl sarıp sarmaladığını fark ediyorsun, ama yine de bırakmaya cesaret edemiyorsun. Her yaşadığın adaletsizliği, her seni haksızlığa uğratmış kişiyi düşündükçe, intikam arzusunun seni nasıl yönetmeye başladığını hissediyorsun. Bir yanda, içindeki bu kıvılcımın sana güç verdiğini, seni ayakta tuttuğunu düşünüyorsun. Ama diğer yandan, bir tür karanlık halinle karşı karşıyasın. Bu duygu seni yavaşça esir alırken, sen de farkında olmadan bu öfkenin seni nasıl tükettiğini, ruhunun nasıl karardığını görmüyorsun. Artık intikam almak, sadece bir hedef değil, adeta kimliğinin bir parçası haline geliyor. Ama ya bu kin, seni tamamen yitirir, ya da bir gün bu yükü taşımanın, seni ruhsal olarak ne kadar yıprattığını fark edersin? Belki de gerçek güç, intikam almak değil, bu duyguyu kabullenip ondan özgürleşmektir.