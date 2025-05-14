İntikam Duygun Seni Ele Geçirdi mi?
Belki de hayatınızın bu döneminde, kendinizi intikam duygusunun pençesinde buldunuz. Elbette, bu duygu birçok insanın hayatının bir noktasında karşılaştığı bir durum. Ancak, bu durumda ne yapmalı? İntikam duygusu, birçok insanın hayatının belirli dönemlerinde karşılaştığı, kaçınılmaz bir durum olabilir. Bir an durup düşündüğünüzde, belki de şu anda hayatınızın en zorlu dönemini yaşıyorsunuz. Belki de birileri size haksızlık yaptı, belki de hayat sizi adil olmayan bir şekilde karşıladı. Bu durumda, intikam duygusu sizi ele geçirebilir. Ancak, bu durumda ne yapmalı? İntikam duygusu, birçok insanın hayatının belirli dönemlerinde karşılaştığı, kaçınılmaz bir durum olabilir.
İntikam Duygun Seni Ele Geçirdi mi?
Haydiii!
Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Sen intikam duygusundan çok uzaksın!
İntikam duygun seni ele geçirmiş!
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