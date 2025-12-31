Yeni Zelanda 2026 Yılına Girdi! Yeni Yıl Coşkusu Havai Fişeklerle Kutlandı
Dünya genelinde milyonlarca insan geri sayım heyecanı yaşarken, Pasifik Okyanusu çevresindeki ülkeler 2026’ya resmen adım attı. Yeni yılın ilk dakikaları Okyanusya hattında kutlamalarla karşılandı. Gözler özellikle Yeni Zelanda’ya çevrildi. Auckland kentinde gece yarısıyla birlikte gökyüzü renk değiştirdi. Tüm dünyaya yeni yılın başladığını gösteren ilk görüntüler buradan geldi.
Auckland, 2026’yı Sky Tower’dan yükselen havai fişeklerle karşıladı
2026’ya giren ilk ülkeler Okyanusya ve Pasifik hattında sıralandı
