Yeni Zelanda 2026 Yılına Girdi! Yeni Yıl Coşkusu Havai Fişeklerle Kutlandı

Yeni Zelanda 2026 Yılına Girdi! Yeni Yıl Coşkusu Havai Fişeklerle Kutlandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 14:53

Dünya genelinde milyonlarca insan geri sayım heyecanı yaşarken, Pasifik Okyanusu çevresindeki ülkeler 2026’ya resmen adım attı. Yeni yılın ilk dakikaları Okyanusya hattında kutlamalarla karşılandı. Gözler özellikle Yeni Zelanda’ya çevrildi. Auckland kentinde gece yarısıyla birlikte gökyüzü renk değiştirdi. Tüm dünyaya yeni yılın başladığını gösteren ilk görüntüler buradan geldi.

Auckland, 2026'yı Sky Tower'dan yükselen havai fişeklerle karşıladı

Auckland, 2026’yı Sky Tower’dan yükselen havai fişeklerle karşıladı

Yeni Zelanda’nın en büyük kentlerinden Auckland, 2026’ya giren ilk büyük şehirler arasında yer aldı. Gece yarısında saatler çaldığında kutlamaların merkezi Sky Tower oldu. Kent merkezinde yükselen kule, beş dakika süren havai fişek ve ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. 240 metreyi aşan yükseklikten fırlatılan binlerce havai fişek, yağışlı havaya rağmen geceyi aydınlattı.

Gösteri kapsamında kulenin farklı katlarından yaklaşık 3.500 havai fişek ateşlendi. Şiddetli yağmur ve fırtına ihtimali nedeniyle ülkenin Kuzey Adası’ndaki pek çok yerel etkinlik iptal edildi. Yine de Auckland sokaklarında toplanan kalabalık, yeni yılın ilk anlarını canlı şekilde izledi.

2026'ya giren ilk ülkeler Okyanusya ve Pasifik hattında sıralandı

2026’ya giren ilk ülkeler Okyanusya ve Pasifik hattında sıralandı

Takvimler önce Kiribati’yi gösterdi. Ardından Samoa ve Tonga yeni yılı karşılayan ülkeler arasında yer aldı. Kısa süre sonra Yeni Zelanda genelinde geri sayımlar tamamlandı ve kutlamalar başladı.

Pasifik’te yeni yıl coşkusu sürerken, dünya başkentleri de hazırlıklarını tamamladı. Sydney, Tokyo, Londra ve New York gibi metropollerde milyonlarca insan gece yarısını beklemeye başladı. Saatler ilerledikçe yeni yıl dalgası batıya doğru yayılacak.

