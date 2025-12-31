Yeni Zelanda 2026 Yılına Girdi! Yeni Yıl Coşkusu Havai Fişeklerle Kutlandı

Yeni Zelanda’nın en büyük kentlerinden Auckland, 2026’ya giren ilk büyük şehirler arasında yer aldı. Gece yarısında saatler çaldığında kutlamaların merkezi Sky Tower oldu. Kent merkezinde yükselen kule, beş dakika süren havai fişek ve ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. 240 metreyi aşan yükseklikten fırlatılan binlerce havai fişek, yağışlı havaya rağmen geceyi aydınlattı.

Gösteri kapsamında kulenin farklı katlarından yaklaşık 3.500 havai fişek ateşlendi. Şiddetli yağmur ve fırtına ihtimali nedeniyle ülkenin Kuzey Adası’ndaki pek çok yerel etkinlik iptal edildi. Yine de Auckland sokaklarında toplanan kalabalık, yeni yılın ilk anlarını canlı şekilde izledi.