Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Trafikte Sürücülere Deste Deste Para Dağıttı

Dünyanın en çok tanınan YouTuber’ları arasında gösterilen MrBeast, ABD’de yaşanan yoğun trafik sırasında yaptığı hamleyle sosyal medyanın odağına yerleşti. Uzun süre ilerleyemeyen sürücüler, araç camlarının yanında ünlü ismi görünce şaşkınlık yaşadı. Asıl adı Jimmy Donaldson olan Amerikalı içerik üreticisi, trafikte duran otomobillerin yanına tek tek giderek sürücülere deste deste para uzattı.