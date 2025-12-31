onedio
Dünyaca Ünlü YouTuber MrBeast Trafikte Sürücülere Deste Deste Para Dağıttı

Gökçe Cici
31.12.2025 - 12:02

Dünyanın en çok tanınan YouTuber’ları arasında gösterilen MrBeast, ABD’de yaşanan yoğun trafik sırasında yaptığı hamleyle sosyal medyanın odağına yerleşti. Uzun süre ilerleyemeyen sürücüler, araç camlarının yanında ünlü ismi görünce şaşkınlık yaşadı. Asıl adı Jimmy Donaldson olan Amerikalı içerik üreticisi, trafikte duran otomobillerin yanına tek tek giderek sürücülere deste deste para uzattı.

Trafikte bekleyen sürücüler, karşılarında MrBeast’i görünce neye uğradığını şaşırdı

ABD’de yaşanan yoğun trafik sırasında kayda alınan görüntülerde, MrBeast’in araçların yanına tek tek yaklaştığı görülüyor. Sürücülere nakit para veren ünlü YouTuber, gündem oldu.

Trafikte bekleyen sürücüler yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, sevinç dolu anlar kameralara net şekilde yansıdı. Dağıtılan para miktarının araç başına bin dolar olduğu belirtildi.

