Kişilik Testi: Bu Kadınlardan Hangisi Aşk Acısı Çekiyor?

Hayatı bazen olduğundan daha karmaşık hale getiren birisin. Detaylara çok takılır, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünürsün. Küçük bir aksilik zihninde büyür, basit bir karar bile içsel bir sorgulamaya dönüşür. Belki de bu yüzden, çoğu zaman kendinle en büyük savaşı verirsin. Düşüncelerinin ağırlığı, duygularının karmaşası seni yorar; hayatı kendine zorlaştırırsın, farkında olmadan… Ama sen bunun farkındasın. Ve işte tam da bu yüzden, yanında seni dengeleyecek insanlara ihtiyaç duyarsın. Seni acele ettirmeyen, yargılamadan dinleyen, karmaşanın içinden geçerken elini uzatacak o sakin ve yön gösterici ruhlara… Çünkü senin için en büyük huzur, birinin sadece “Buradayım, her şey geçecek” demesinde saklıdır. Sen karmaşıksın belki ama derinsin de. Ve her derin ruh gibi, içinde fırtınalarla baş etmeye çalışırken, bir limana ihtiyaç duyarsın. O liman bazen bir dost, bazen bir sevgi, bazen sadece anlayan bir bakıştır. İşte bu yüzden yalnız kalmak istemezsin; çünkü senin güçlü yanlarını ortaya çıkaranlar, sana huzur verenlerdir.