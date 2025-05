Seçtiğin Kahvaltılıklara Göre Nasıl Bir Enerji Yayıyorsun?

Sen huzurlu bir enerji yayıyorsun! Etrafında bir sakinlik, bir dinginlik var ki, buna sadece varlığın bile yetiyor. Her hareketinde, her sözünde bir dinginlik barındırıyorsun. İnsanlar seninle birlikte olduklarında, kalplerindeki stres ve kaygı azalıyor, sanki zaman yavaşlıyor ve her şey daha berraklaşıyor. Gözlerindeki huzur, adeta bir liman gibi, karışık duygular içinde kaybolanları sakinleştiriyor. Senin etrafında olmak, ruhu dinlendiren bir nefes almak gibi. Bu enerji, insanları rahatlatıyor, onlara güven veriyor ve her şeyin yolunda olacağı hissini yaratıyor. İçindeki dengeyi dışarıya yansıtıyor, böylece çevrendeki herkes de huzuru hissediyor.