Fenerbahçe'nin İkincilik Laneti Bu Sezon da Sürdü

Ligin en çok ikinci olan takımı Fenerbahçe, üst üste dört kez ikinci olarak bu alanda da tek takım oldu.

Türkiye Kupası'nda ise çıktığı finalleri kaybeden ve kupayı 'ikinci' tamamlayan takım sıralamasında da Fenerbahçe 11 finalle ikinci.