Fenerbahçe'nin İkincilik Laneti Bu Sezon da Sürdü
Fenerbahçe, sezon boyunca şampiyonluk için kıyasıya mücadele verse de bir kez daha hedefine ulaşamayarak ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste dördüncü kez sezonu ikincilikle kapattı. Üstelik son üç sezonda Galatasaray’ın arkasında kalmaları, camiada “ikincilik laneti” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Tarihi istatistikler de bu laneti doğruluyor.
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Fenerbahçe bir sezondan daha eli boş ayrılıyor.
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Ligin en çok ikinci olan takımı Fenerbahçe...
Kupada da sonuç aynı...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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