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Fenerbahçe'nin İkincilik Laneti Bu Sezon da Sürdü

Fenerbahçe'nin İkincilik Laneti Bu Sezon da Sürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2025 - 18:17

Fenerbahçe, sezon boyunca şampiyonluk için kıyasıya mücadele verse de bir kez daha hedefine ulaşamayarak ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, üst üste dördüncü kez sezonu ikincilikle kapattı. Üstelik son üç sezonda Galatasaray’ın arkasında kalmaları, camiada “ikincilik laneti” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 

Tarihi istatistikler de bu laneti doğruluyor.

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Fenerbahçe bir sezondan daha eli boş ayrılıyor.

Fenerbahçe bir sezondan daha eli boş ayrılıyor.

Ligde son dört sezonun üçünde Galatasaray şampiyon oldu. Bir önceki şampiyon ise Trabzonspor'du. Ancak bu dört sezonun da ikincisi Fenerbahçe oldu. İsmail Kartal'la Jesus'la Mouriho'yla... Kimle denediyse olmadı Fenerbahçe. 

İstatistikler de bambaşka bir laneti gözler önüne serdi.

Ligin en çok ikinci olan takımı Fenerbahçe...

Ligin en çok ikinci olan takımı Fenerbahçe...

1959 yılından bu yana oynanan Süper Lig'de tüm sezonlar incelendiğinde ilginç bir tablo karşımıza çıkıyor. 

Fenerbahçe 26 kez ile lig tarihinde en çok ikinci olan takım. 

Fenerbahçe'yi 14 ile Beşiktaş, 10 ile Galatasaray, 9 ile de Trabzonspor takip ediyor.

Kupada da sonuç aynı...

Kupada da sonuç aynı...

Ligin en çok ikinci olan takımı Fenerbahçe, üst üste dört kez ikinci olarak bu alanda da tek takım oldu. 

Türkiye Kupası'nda ise çıktığı finalleri kaybeden ve kupayı 'ikinci' tamamlayan takım sıralamasında da Fenerbahçe 11 finalle ikinci.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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