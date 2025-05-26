Ergin Ataman Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Teşekkür Etti
Final Four'da Panathinaikos'la istediğini alamayan Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti. Organizasyonun planlamasını ve yönetimini sert şekilde eleştiren Ataman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a da teşekkür etti ve Fenerbahçe ile Olympiakos taraftarını eleştirdi.
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Geçtiğimiz yılın şampiyonu bu kez üzgün ayrıldı.
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Ataman, Ali Koç'a teşekkür etti.
Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarını da eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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