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Ergin Ataman Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Teşekkür Etti

Ergin Ataman Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Teşekkür Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 11:17

Final Four'da Panathinaikos'la istediğini alamayan Ergin Ataman, maç sonrası yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti. Organizasyonun planlamasını ve yönetimini sert şekilde eleştiren Ataman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a da teşekkür etti ve Fenerbahçe ile Olympiakos taraftarını eleştirdi.

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Geçtiğimiz yılın şampiyonu bu kez üzgün ayrıldı.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu bu kez üzgün ayrıldı.

Ergin Ataman, Panathinaikos'la bir kez daha EuroLeague şampiyonluğunu hedefledi ancak ilk maçta Fenerbahçe'ye elenerek hayal kırıklığına uğradı. 

Üçüncülük/Dördüncülük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ataman, sert eleştiriler getirdi.

Ataman, Ali Koç'a teşekkür etti.

Ataman, Ali Koç'a teşekkür etti.

Ataman, organizasyon yönetimini eleştirerek 'EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı' dedi.

Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarını da eleştirdi.

Fenerbahçe ve Olympiakos taraftarını da eleştirdi.

Ergin Ataman, kendi başkanlarının yaptıklarına dikkat çekilirken Olympiakos taraftarının yaptıklarının görünmediğini söyledi. Ataman, 'Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir?' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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