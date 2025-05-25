Emir Can İğrek'in Galatasaray Marşı Yenikapı Meydanı'nı Coşturdu

Galatasaray yirmi beşinci şampiyonluk ve beşinci yıldızı Yenikapı Meydanı'nda kutlandı. Sahneye çıkan şarkıcılardan biri de fanatik Galatasaraylı Emir Can İğrek'ti. Emir Can İğrek, şampiyonluk için yeni bir marş yazdı ve bu marşı alanda söyleyerek taraftarları coşturdu. EmirCan İğrek'in marşının sözleri de sosyal medyada sıkça paylaşıldı.