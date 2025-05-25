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Emir Can İğrek'in Galatasaray Marşı Yenikapı Meydanı'nı Coşturdu

Emir Can İğrek'in Galatasaray Marşı Yenikapı Meydanı'nı Coşturdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 00:57

Galatasaray yirmi beşinci şampiyonluk ve beşinci yıldızı Yenikapı Meydanı'nda kutlandı. Sahneye çıkan şarkıcılardan biri de fanatik Galatasaraylı Emir Can İğrek'ti. Emir Can İğrek, şampiyonluk için yeni bir marş yazdı ve bu marşı alanda söyleyerek taraftarları coşturdu. EmirCan İğrek'in marşının sözleri de sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

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Emir Can İğrek'ten yeni Galatasaray marşı geldi.

Emir Can İğrek'ten yeni Galatasaray marşı geldi.

Fanatik Galatasaraylı Emir Can İğrek, Galatasaray'ın yeni şampiyonluğu için yeni marş besteledi. Yenikapı Meydanı'ndaki kutlamalarda Emir Can İğrek bu marşı seslendirdi.

Sahneye Popescu formasıyla çıktı.

Sahneye Popescu formasıyla çıktı.

Emir Can İğrek sahneye Galaasaray'ın efsane UEFA Kupası sezonundaki Galatasaray formasıyla çıktı. Taraftardan büyük alkış alan İğrek şarkısını da meşalelerle söyledi.

İşte Emir Can İğrek'in yeni marşının sözleri:

İşte Emir Can İğrek'in yeni marşının sözleri:

Tribünlerden taşıyor Cimbombom sevgisi

Kaldır bayrağı yukarı vursun aslanın pençesi

Anlı şanlı Cimbombomum bu memleketin

Makus talihini yendin, bir kez daha yeneceksin

Kupayı getireceksin (yüklen)

Zorla zorla tel örgüleri

Durdurabilirler mi Galatasaray

Alevler içinde yakar statları

Tanır tüm Avrupa bu muhteşem taraftarı

Karıncaezmez Şevki'den

Özcimbomlu Sezgin'lere

Fil Ali'den Dikmen'lere

Karışır sesler seslere

Sisli puslu gecelerde

İnler her yer 'cimbom' diye

Emir Can İğrek'in Galatasaray için yazdığı Zorla marşı

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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