Emir Can İğrek'in Galatasaray Marşı Yenikapı Meydanı'nı Coşturdu
Galatasaray yirmi beşinci şampiyonluk ve beşinci yıldızı Yenikapı Meydanı'nda kutlandı. Sahneye çıkan şarkıcılardan biri de fanatik Galatasaraylı Emir Can İğrek'ti. Emir Can İğrek, şampiyonluk için yeni bir marş yazdı ve bu marşı alanda söyleyerek taraftarları coşturdu. EmirCan İğrek'in marşının sözleri de sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
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Emir Can İğrek'ten yeni Galatasaray marşı geldi.
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Sahneye Popescu formasıyla çıktı.
İşte Emir Can İğrek'in yeni marşının sözleri:
Emir Can İğrek'in Galatasaray için yazdığı Zorla marşı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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