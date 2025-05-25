Yalova'da Fenerbahçe Taraftarı Caddedeki Galatasaray Bayrağını İndirdi
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Zaferin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Türkiye genelinde sokaklara dökülerek coşkulu kutlamalar yaptı. Yalova'da ise kutlamalar sırasında ilginç bir olay yaşandı.
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Fenerbahçe, EuroLeague'i kazanarak taraftarını sevince boğdu.
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Kutlamalardaki bayrak indirme anı kameralara da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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