Yalova'da Fenerbahçe Taraftarı Caddedeki Galatasaray Bayrağını İndirdi

Taraftarlar bu şampiyonluğu sokaklarda doyasıya kutladı. Birçok Fenerbahçeli maçı meydanlarda izlerken son düdükle beraber konvoylar da yapıldı.

Ancak Yalova'da yaşanan bir olay dikkat çekti. Yalova'da kutlamaya çıkan Fenerbahçeliler, meydanda asılı olan Galatasaray bayrağını indirdiler.