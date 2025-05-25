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Yalova'da Fenerbahçe Taraftarı Caddedeki Galatasaray Bayrağını İndirdi

Yalova'da Fenerbahçe Taraftarı Caddedeki Galatasaray Bayrağını İndirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 00:38

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Zaferin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Türkiye genelinde sokaklara dökülerek coşkulu kutlamalar yaptı. Yalova'da ise kutlamalar sırasında ilginç bir olay yaşandı.

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Fenerbahçe, EuroLeague'i kazanarak taraftarını sevince boğdu.

Fenerbahçe, EuroLeague'i kazanarak taraftarını sevince boğdu.

Taraftarlar bu şampiyonluğu sokaklarda doyasıya kutladı. Birçok Fenerbahçeli maçı meydanlarda izlerken son düdükle beraber konvoylar da yapıldı.

Ancak Yalova'da yaşanan bir olay dikkat çekti. Yalova'da kutlamaya çıkan Fenerbahçeliler, meydanda asılı olan Galatasaray bayrağını indirdiler.

Kutlamalardaki bayrak indirme anı kameralara da yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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