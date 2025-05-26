Galatasaray'a Osimhen İçin Kötü Haber İngiltere'den Geldi

Sky Sports’un haberine göre Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’e transfer olmaya çok yaklaştı. Osimhen’in Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile özel bir görüşme yaptığı aktarıldı. Bu buluşmada Nijeryalı golcünün transfere sıcak baktığını açıkça ifade ettiği belirtildi. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Osimhen’in kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık yaklaşık 45 milyon Euro kazanması bekleniyor.