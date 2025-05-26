Galatasaray'a Osimhen İçin Kötü Haber İngiltere'den Geldi
Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray, yıldız golcünün takımda kalmasını istese de bu oldukça zor görünüyor. Napoli ile yollarını ayırması beklenen Osimhen’e birçok kulüp talip. İngiliz basını, özellikle Arsenal ve Chelsea'nin transferde öne çıktığı gündemde gideceği takımı açıkladı.
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Bir sezonluk rüya bitiyor.
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Dursun Özbek, Osimhen'i beklediklerini söylemişti.
İngiltere'den Al Hilal haberi geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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