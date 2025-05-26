onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'a Osimhen İçin Kötü Haber İngiltere'den Geldi

Galatasaray'a Osimhen İçin Kötü Haber İngiltere'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 12:47

Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray, yıldız golcünün takımda kalmasını istese de bu oldukça zor görünüyor. Napoli ile yollarını ayırması beklenen Osimhen’e birçok kulüp talip. İngiliz basını, özellikle Arsenal ve Chelsea'nin transferde öne çıktığı gündemde gideceği takımı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir sezonluk rüya bitiyor.

Bir sezonluk rüya bitiyor.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve bu sezon adeta tek başına bir takım olan Victor Osimhen ile yollar ayrılıyor. 'Stay with us' kampanyası sonuç vermedi ve Osimhen gelecek sezon başka bir formayı giyecek.

Dursun Özbek, Osimhen'i beklediklerini söylemişti.

Dursun Özbek, Osimhen'i beklediklerini söylemişti.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, ellerinden geleni yaptıklarını ima ederek 'Artık karar Osimhen'in' dedi. Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken İngiltere basını imzaya yakın olduğunu iddia etti.

İngiltere'den Al Hilal haberi geldi.

İngiltere'den Al Hilal haberi geldi.

Sky Sports’un haberine göre Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’e transfer olmaya çok yaklaştı.  Osimhen’in Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile özel bir görüşme yaptığı aktarıldı. Bu buluşmada Nijeryalı golcünün transfere sıcak baktığını açıkça ifade ettiği belirtildi. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Osimhen’in kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması ve yıllık yaklaşık 45 milyon Euro kazanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın