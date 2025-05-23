Kokoretsi mi Kokoreç mi? TasteAtlas Dünyanın En Lezzetlisini Seçti

2015 yılında Hırvat gazetesi Matija Babic tarafından kurulan TasteAtlas, ülkelerin yerel lezzetlerine dair bilgiler veren ve yemek eleştirmenleri ile kullanıcıların puanlarıyla en iyi yemekleri listeyen bir seyahat rehberi. ‘Geleneksel yemeklerin lezzet atlası’ olarak tanımlanan site ülkelerin yemekleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere geniş bilgiler ve yorumlar sunuyor. Sitede yaklaşık 10 bin yemek, içecek ve malzeme bilgisinin yanı sıra 9 bin restoranın yer aldığı iddia ediliyor.

TasteAtlas, sık sık ülkelerin mutfaklarını ve yiyeceklerini içeren haritalar ve listeler yayımlıyor. Bu listeler ise bir ülkeye seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir kaynak olarak gösteriliyor.