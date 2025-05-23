onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Kokoretsi mi Kokoreç mi? TasteAtlas Dünyanın En Lezzetlisini Seçti

Kokoretsi mi Kokoreç mi? TasteAtlas Dünyanın En Lezzetlisini Seçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 23:01

Ülkelerin geleneksel yemekleri hakkında bilgiler yayınlayan, yemek eleştirmenlerinin incelemelerini ve yorumlarına yer veren TasteAtlas, bu kez “Dünyanın en iyi sakatat yemekleri” listesini yayınladı. Türkiye’den üç lezzet listede 20’de yer aldı. Ancak Yunanistan’ın ‘Kokoretsi’si sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İşte TasteAtlas 2025 En İyi Sakatat Yemeği Listesi.

Kokoreç, kelle paça, ciğer kebabı... Dünyanın en iyi sakatat yemekleri listesine ambargo koydu!

Kokoreç, kelle paça, ciğer kebabı... Dünyanın en iyi sakatat yemekleri listesine ambargo koydu!

TasteAtlas 'En İyi 50 Sakatat Yemeği'ni açıkladı. Sakatat lezzetleriyle ünlü ülkemizde elbette ki bu listede yer aldı. Hem de üç yemeğiyle... Kokoreç listenin üçüncü sırasında yer alırken ciğer kebabı 11’inci sırayı kelle paça çorbası ise 17’nci sırayı kaptı. Listenin ilk sırasında 4.6 puanla İran’ın ‘kaleh pacheh’ yemeği yer aldı.

TasteAtlas 2025 En İyi Sakatat Yemeği Listesi 👇

TasteAtlas 2025 En İyi Sakatat Yemeği Listesi 👇

  • Kaleh Pachehİran

  • Anticuchos de CorazonPeru

  • Kokoreç – Türkiye

  • GyutanJaponya

  • KokoretsiYunanistan

  • Drob po SelskiBulgaristan

  • MollejaArjantin

  • Kebda EskandaraniMısır

  • SeolleongtangGüney Kore

  • Tacos de LenguaMeksika

  • Ciğer Kebabı – Türkiye

  • Kuchmachi – Gürcistan

  • TjvjikErmenistan

  • Frygadeli – Yunanistan

  • Morcilla de Burgosİspanya

  • BatchoyFilipinler

  • Kelle Paça Çorbası – Türkiye

  • Limbă cu măslineRomanya

  • Chinchulines – Arjantin

  • Ají de lengua – Bolivya

  • Ciorbă de burtă – Romanya

  • Isaw – Filipinler

  • Morcilla de Granada – İspanya

  • Oreja a la plancha – İspanya

  • Cow Heel Soup – Jamaika

  • LibamájMacaristan

  • Terrine de foie gras de canardFransa

  • Nankotsu Yakitori – Japonya

  • Proben – Filipinler

  • Fegato alla Venezianaİtalya

  • MoelasPortekiz

  • Picante a la Tacneña – Peru

  • BouzelloufFas

  • Sângerete – Romanya

  • Foie Gras – Fransa

  • Tripas – Meksika

  • Sopa de Mondongo – Nikaragua / Orta Amerika

  • Magiritsa – Yunanistan

  • Drob de miel – Romanya

  • Guatita – Ekvador

  • Canapés aux foies de volaille – Fransa

  • Skewered Goose Liverİsrail

  • Haggis – İskoçya

  • Bopis – Filipinler

  • Steak and Kidney Pudding – Birleşik Krallık

  • Kuurdak – Kırgızistan

  • Stornoway Black Pudding – İskoçya

  • Skilpadjies – Güney Afrika

  • Shkembe Chorba – Bulgaristan

  • Mousse de foie de canard au Porto – Fransa

Listeye sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Özellikle Yunanistan'ın 'kokoretsi' ile beşinci sırada olması gündem oldu.

Listeye sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Özellikle Yunanistan'ın 'kokoretsi' ile beşinci sırada olması gündem oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

TasteAtlas nedir?

TasteAtlas nedir?

2015 yılında Hırvat gazetesi Matija Babic tarafından kurulan TasteAtlas, ülkelerin yerel lezzetlerine dair bilgiler veren ve yemek eleştirmenleri ile kullanıcıların puanlarıyla en iyi yemekleri listeyen bir seyahat rehberi. ‘Geleneksel yemeklerin lezzet atlası’ olarak tanımlanan site ülkelerin yemekleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere geniş bilgiler ve yorumlar sunuyor. Sitede yaklaşık 10 bin yemek, içecek ve malzeme bilgisinin yanı sıra 9 bin restoranın yer aldığı iddia ediliyor.

TasteAtlas, sık sık ülkelerin mutfaklarını ve yiyeceklerini içeren haritalar ve listeler yayımlıyor. Bu listeler ise bir ülkeye seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir kaynak olarak gösteriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın