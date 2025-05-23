Kokoretsi mi Kokoreç mi? TasteAtlas Dünyanın En Lezzetlisini Seçti
Ülkelerin geleneksel yemekleri hakkında bilgiler yayınlayan, yemek eleştirmenlerinin incelemelerini ve yorumlarına yer veren TasteAtlas, bu kez “Dünyanın en iyi sakatat yemekleri” listesini yayınladı. Türkiye’den üç lezzet listede 20’de yer aldı. Ancak Yunanistan’ın ‘Kokoretsi’si sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. İşte TasteAtlas 2025 En İyi Sakatat Yemeği Listesi.
Kokoreç, kelle paça, ciğer kebabı... Dünyanın en iyi sakatat yemekleri listesine ambargo koydu!
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TasteAtlas 2025 En İyi Sakatat Yemeği Listesi 👇
Listeye sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Özellikle Yunanistan'ın 'kokoretsi' ile beşinci sırada olması gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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