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Taste Atlas 2024’ün En İyi Dünya Mutfaklarını Açıkladı! Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Herkese Sürpriz Oldu

Taste Atlas 2024’ün En İyi Dünya Mutfaklarını Açıkladı! Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Herkese Sürpriz Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 11:48

Ülkelerin yemek ve yemek kültürleri üzerine araştırmalar yapan, geleneksel mutfakları inceleyen Taste Atlas, ‘2024-2025 Dünyanın En İyi Mutfakları’ listesini yayınladı. 

Dünyanın en iyi mutfağı 4.60 puanla Yunan mutfağı oldu. Bu mutfağın en beğenilen ürünün ise bizim “Antep fıstığı” dediğimiz ‘fıstık’ olması tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye ise dünya listesinde altıncı sırada yer aldı. Türkiye’nin en beğenilen yemeği kahvaltı oldu. Kahvaltı 4.9 puanla ilk sırada yer alırken bunu Samsun pidesi, Tire köfte, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.

İşte 2024-2025 döneminin en iyi dünya mutfakları… 

Kaynak

Ülkelerin mutfakları ve geleneksel yemekleri üzerine araştırmalar yapan Taste Atlas, 2024-2025 döneminin 'En İyi 100 Mutfağı'nı yayınladı.

Ülkelerin mutfakları ve geleneksel yemekleri üzerine araştırmalar yapan Taste Atlas, 2024-2025 döneminin 'En İyi 100 Mutfağı'nı yayınladı.

Sıralama, kullanıcıların ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylanmasıyla gerçekleştirildi. Taste Atlas'ın veritabanında 15 bin 478 yiyecek yer alıyor. Bu yiyecekler ise 477 bin 287 geçerli derecelendirmeye sahip. Dünyanın En İyi 100 Mutfağı, bu derecelendirmeye göre belirlendi.

Kebaplarla, baklavalarla, hem göz hem karın doyuran kahvaltısıyla gözümüzün nuru Türk mutfağımız da listenin ilk 10’unda kendisine yer buldu. (Gönlümüzün birincisi olduğu gerçeğini hiçbir liste değiştiremeyecek.)

Kebaplarla, baklavalarla, hem göz hem karın doyuran kahvaltısıyla gözümüzün nuru Türk mutfağımız da listenin ilk 10’unda kendisine yer buldu. (Gönlümüzün birincisi olduğu gerçeğini hiçbir liste değiştiremeyecek.)

1. Yunan mutfağı

1. Yunan mutfağı

Yunan mutfağına 4.60 oy verildi. Kullanıcıların bu mutfakta en sevdiği yiyecek fıstık (Fystiki Aeginas) oldu.

2. İtalyan mutfağı

2. İtalyan mutfağı

İtalyan mutfağı, 4.59 oy aldı. Bu mutfağın en sevilen ve yüksek oy alan yemeği ise Napolitan pizza oldu. İkinci sırada parmesan yer alırken, üçüncü sırayı 'gianduja' adı verilen çikolata ve fındık ezmesinden yapılan şekerleme aldı.

3. Meksika mutfağı

3. Meksika mutfağı

Meksika mutfağı 4.52 oyla üçüncü oldu. Bu mutfağın en sevilen yiyeceği ‘tacos’ oldu. İkinci sırada ‘Chiltomate’ adı verilen salsa sos yer aldı.

4. İspanya mutfağı

4. İspanya mutfağı

İspanya mutfağı 4.50 oy alarak dördüncü sıraya yerleşti. İlk sırada yüzde 100 meşe palamudu ile beslenen İber domuzlarından yapılan jambon yer aldı.

5. Portekiz mutfağı

5. Portekiz mutfağı

Listenin beşinci sırasında yer alan Portekiz mutfağı, 4.50 oy aldı. İlk sıradaki en sevilen yiyecek, İspanya ile aynı: meşe palamudu ile beslenen İber domuzlarından yapılan jambon.

6. Türk mutfağı

6. Türk mutfağı

Ve gelelim merakla beklediğimiz Türk mutfağına. Kebaplarımızla, baklavamızla, kahvaltımızla dilden dile dolaşan mutfağımız dünyanın en iyi altıncı mutfağı oldu. 

Türk mutfağı 4.50 puan aldı. En sevilen yiyecek ise 4.9 ile kahvaltı oldu. İkinci en sevilen yiyecek Samsun pidesi olurken bunu Tire köftesi, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.

7. Endonezya mutfağı

7. Endonezya mutfağı

Listenin yedinci sırasında 4.48 puanla Endonezya mutfağı yer aldı. Bu mutfağın en sevilen yiyeceği, Bawang Goreng isimli Endonezya usülü kızartılmış arpacık soğan oldu.

8. Fransız mutfağı

8. Fransız mutfağı

Fransız mutfağı 4.8 oy alarak listede sekizinci sırada yer aldı. Fransız mutfağının en sevilen yiyeceği Côte-d'Azur bölgesinde çiçeklerden elde edilen bal yer aldı.

9. Japon mutfağı

9. Japon mutfağı

Listede Japon mutfağı 4.47 oy alarak dokuzuncu sıraya yerleşti. Bu mutfağın en sevilen yemek lahana, soğan, domuz eti ve seçilmiş baharatlarla doldurulmuş mantı (yoza) oldu.

10. Çin mutfağı

10. Çin mutfağı

Çin mutfağı listenin 10’uncu sırasında yer aldı. En sevilen yemek ise zencefil, susam yağı, pirinç şarabı, Çin lahanası ve yeşil soğanla yapılan kızartılmış Çin mantısı yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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