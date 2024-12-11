Taste Atlas 2024’ün En İyi Dünya Mutfaklarını Açıkladı! Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Herkese Sürpriz Oldu

Ülkelerin yemek ve yemek kültürleri üzerine araştırmalar yapan, geleneksel mutfakları inceleyen Taste Atlas, ‘2024-2025 Dünyanın En İyi Mutfakları’ listesini yayınladı.

Dünyanın en iyi mutfağı 4.60 puanla Yunan mutfağı oldu. Bu mutfağın en beğenilen ürünün ise bizim “Antep fıstığı” dediğimiz ‘fıstık’ olması tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye ise dünya listesinde altıncı sırada yer aldı. Türkiye’nin en beğenilen yemeği kahvaltı oldu. Kahvaltı 4.9 puanla ilk sırada yer alırken bunu Samsun pidesi, Tire köfte, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.

İşte 2024-2025 döneminin en iyi dünya mutfakları…

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