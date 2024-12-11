Taste Atlas 2024’ün En İyi Dünya Mutfaklarını Açıkladı! Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Herkese Sürpriz Oldu
Taste Atlas 2024’ün En İyi Dünya Mutfaklarını Açıkladı! Türkiye’nin Listedeki Sıralaması Herkese Sürpriz Oldu
Ülkelerin yemek ve yemek kültürleri üzerine araştırmalar yapan, geleneksel mutfakları inceleyen Taste Atlas, ‘2024-2025 Dünyanın En İyi Mutfakları’ listesini yayınladı.
Dünyanın en iyi mutfağı 4.60 puanla Yunan mutfağı oldu. Bu mutfağın en beğenilen ürünün ise bizim “Antep fıstığı” dediğimiz ‘fıstık’ olması tartışmaları beraberinde getirdi. Türkiye ise dünya listesinde altıncı sırada yer aldı. Türkiye’nin en beğenilen yemeği kahvaltı oldu. Kahvaltı 4.9 puanla ilk sırada yer alırken bunu Samsun pidesi, Tire köfte, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.
İşte 2024-2025 döneminin en iyi dünya mutfakları…
Ülkelerin mutfakları ve geleneksel yemekleri üzerine araştırmalar yapan Taste Atlas, 2024-2025 döneminin 'En İyi 100 Mutfağı'nı yayınladı.
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Kebaplarla, baklavalarla, hem göz hem karın doyuran kahvaltısıyla gözümüzün nuru Türk mutfağımız da listenin ilk 10’unda kendisine yer buldu. (Gönlümüzün birincisi olduğu gerçeğini hiçbir liste değiştiremeyecek.)
1. Yunan mutfağı
2. İtalyan mutfağı
3. Meksika mutfağı
4. İspanya mutfağı
5. Portekiz mutfağı
6. Türk mutfağı
7. Endonezya mutfağı
8. Fransız mutfağı
9. Japon mutfağı
10. Çin mutfağı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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