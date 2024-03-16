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TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti: Listenin İlk 10 Yemeği ve Ünlü Yemeğimiz

TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti: Listenin İlk 10 Yemeği ve Ünlü Yemeğimiz

Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 21:31

As bayraklar as canım ülkem… Ünlü TasteAtlas 2024 yılı için dünyanın en güzel 100 yemeği listesini açıkladı ve ilk 10’da hangi Türk yemeği var bilin bakalım? Sorunun cevabını ve diğer yemekleri merak ediyorsanız buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...
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1. Pizza Napoletana - İtalya

1. Pizza Napoletana - İtalya

Pizza nasıl bir numara olur demeyin, İtalya’nın en sembolik ürünü olan pizza aslında basit ama etkili bir lezzete sahip. Domates, mozzarella ve taze fesleğen yapraklarıyla adeta İtalya bayrağını temsil eden bu güzel pizza incecik hamuruyla damak çatlatan cinsten. Hatta bu pizzanın tarihi 1700'lü yılların başlarına kadar uzanmakta ve ilk kez İtalyan şef, yazar ve filozof Vincenzo Corrado tarafından Napoli halkının yeme alışkanlıkları üzerine yazdığı tezde tanımlanmış.

2. Picanha - Brezilya

2. Picanha - Brezilya

Sığırın arka kısmında yağlı bir etten yapılan Picanha ABD'de sığır filetosu kapağı, İngiltere'de ise but kapağı olarak bilinir. Pirime şekli ise; et önce ızgarada pişirilir, ardından bir şişten dilimlenir. Bu kesim ette çok az yağ bulunur o yüzden sertleşmemesi için mükemmel pişirilmesi gerekir.

3. Guotie - Çin

3. Guotie - Çin

Ne kadar bir tatlı olsa da kıyılmış domuz eti, Çin lahanası, yeşil soğan, zencefil, pirinç şarabı ve susam tohumu yağı ile yapılan yemeğimsi bir lezzet aslında. Tavaya az miktarda sıvı eklenir ve daha sonra üzeri kapatılarak hamur tatlısının geri kalan kısmının ve dolgunun buharda pişmesi sağlanır.

4. Shashlik - Rusya

4. Shashlik - Rusya

Kuzu, dana veya domuz eti gibi et parçalarının marine edilmesi, şişlere geçirilmesi ve ızgara edilmesinden oluşan geleneksel bir Orta ve Batı Asya barbeküsü diyebileceğimiz bu yemek biraz bizim kebabı hatırlatıyor ama bazı farklarla… Dolmalık biber, soğan, mantar veya domates gibi sebze parçalarıyla birleştirilen etler genellikle bir gece boyunca sirke, otlar, baharatlar ve sek şarapla marine ediliyor.

5. Roti Canai - Endonezya

5. Roti Canai - Endonezya

Roti canai; un, su, yumurta ve yağ ile yapılan Hint kökenli, ancak esas olarak Malezya, Endonezya, Brunei ve Tayland gibi çevre ülkelerle ilişkilendirilen geleneksel tavada kızartılmış bir gözlemedir. Bu yemeğin Hindistan'da, Malezya'ya göç eden Hintli işçilerin bu çıtır hamur işinin tarifini ve hazırlama geleneğini yabancı ülkeye getirmesiyle ortaya çıktığına inanılmakta.

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6. Butter Garlic Naan - Hindistan

6. Butter Garlic Naan - Hindistan

Tereyağlı sarımsaklı naan, geleneksel bir Hint gözlemesidir ve naanın en popüler versiyonlarından biridir. Un, maya, tuz, şeker ve yoğurt ile yapılan hamur sıcak tandır fırınında pişirildikten sonra altın rengi halindeyken çıkarılır ve üzerine tereyağı ya da ghee sürüldükten sonra kıyılmış sarımsakla süslenir. Tereyağlı sarımsaklı naan'ın köril, tereyağlı tavuk, dal makhani, malai kofta veya shahi paneer gibi çeşitli Hint yemekleri ile servis edilmesi önerilir.

7. Pan de Bono - Kolombiya

7. Pan de Bono - Kolombiya

Pan de bono manyok nişastası, mısır unu veya mısır unu, queso fresco, yumurta ve şekerden oluşan geleneksel bir Kolombiya ekmeğidir. Ekmek golf topundan biraz daha büyük toplar olacak halde şekillendirilir. Pan de bono, pan de queso gibi diğer Güney Amerika peynirli ekmeklerine benzer ama un veya mısır unu eklenmiş olması ve şeker ilavesinden dolayı bir miktar tatlılık içermesi bakımından diğerlerinden farklıdır. Genellikle yanında bir fincan sıcak çikolata ile sıcak olarak servis edilir. Bazıları pan de bono isminin Cali'de pane del buono (iyi ekmek) diye bağıran bir İtalyan fırıncıdan esinlenerek yaratıldığını iddia ederken, bazıları da ismini ilk yapıldığı yer olan Hacienda El Bono'dan aldığını söylemekte.

8. Tonkotsu Ramen - Japonya

8. Tonkotsu Ramen - Japonya

Tonkotsu; zengin ve yağlı bir domuz eti suyu, taze erişte, yumuşak sarılı yumurta ve ağızda eriyen yumuşak domuz göbeğinden oluşan bir ramen tarzıdır. O kadar popüler ve özeldir ki sadece bir ramen tarzı değil, başlı başına bir yemek olarak kabul ediliyor. Taze soğan, bambu filizi, çıtırlık için nori yosunu ve daha da iyi bir lezzet için tatlı mısır eklenir. Domuz kemiklerinin kolajeni ve yağı çözülene kadar çok uzun süre pişirilir.

9. Cartinas - Meksika

9. Cartinas - Meksika

Meksika'nın Michoacán eyaletinden gelen Carnitas, uzun süre kendi yağında kızartılan, kavrulan veya yavaş pişirilen domuz etinden yapılan bir yemektir. Küçük et anlamına gelen Carnitas genellikle tortilla, salsas, fasulye, guacamole, misket limonu veya taze sebzelerle birlikte servis edilir. Michoacán'da carnitas sokak tezgahlarından lüks restoranlara kadar her yerde bulunur, ancak yemek daha çok Noel, yıldönümleri veya doğum günleri gibi özel günler için yapılır.

10. Mantı - Türkiye

10. Mantı - Türkiye

13. yüzyılda göçebe Türk kabileleri tarafından Orta Asya'dan Türkiye'ye geçen yemek kıyma, tuz, soğan, ve karabiberin karıştırılıp; yumurta, su, un ve tuzla yapılan hamurun ister minik minik, ister üçgen ya da canınız nasıl isterse o şekilde kesilen hamurlara o kıymaların pay edilip pişirilmesiyle yapılır.  Mantıların üzerine genellikle yoğurt ve üstüne kırmızı biberli tereyağdan oluşan bir sos dökülür. Yemeğin adı mantı anlamına gelen mantu'dan türetilmiştir. Listede mantı dışında 5 yemeğimiz ve 1 adet tatlımız var.

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