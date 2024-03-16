TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti: Listenin İlk 10 Yemeği ve Ünlü Yemeğimiz

Pan de bono manyok nişastası, mısır unu veya mısır unu, queso fresco, yumurta ve şekerden oluşan geleneksel bir Kolombiya ekmeğidir. Ekmek golf topundan biraz daha büyük toplar olacak halde şekillendirilir. Pan de bono, pan de queso gibi diğer Güney Amerika peynirli ekmeklerine benzer ama un veya mısır unu eklenmiş olması ve şeker ilavesinden dolayı bir miktar tatlılık içermesi bakımından diğerlerinden farklıdır. Genellikle yanında bir fincan sıcak çikolata ile sıcak olarak servis edilir. Bazıları pan de bono isminin Cali'de pane del buono (iyi ekmek) diye bağıran bir İtalyan fırıncıdan esinlenerek yaratıldığını iddia ederken, bazıları da ismini ilk yapıldığı yer olan Hacienda El Bono'dan aldığını söylemekte.