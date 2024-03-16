TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti: Listenin İlk 10 Yemeği ve Ünlü Yemeğimiz
TasteAtlas Dünyanın En Güzel 100 Yemeğini Seçti: Listenin İlk 10 Yemeği ve Ünlü Yemeğimiz
Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...
As bayraklar as canım ülkem… Ünlü TasteAtlas 2024 yılı için dünyanın en güzel 100 yemeği listesini açıkladı ve ilk 10’da hangi Türk yemeği var bilin bakalım? Sorunun cevabını ve diğer yemekleri merak ediyorsanız buyurun yazının devamına…
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1. Pizza Napoletana - İtalya
2. Picanha - Brezilya
3. Guotie - Çin
4. Shashlik - Rusya
5. Roti Canai - Endonezya
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6. Butter Garlic Naan - Hindistan
7. Pan de Bono - Kolombiya
8. Tonkotsu Ramen - Japonya
9. Cartinas - Meksika
10. Mantı - Türkiye
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