Bana Bir Gezmek Bir Yemek Olsun Diyenler İçin Avrupa’nın En İyi Yemek Destinasyonları
Bana Bir Gezmek Bir Yemek Olsun Diyenler İçin Avrupa’nın En İyi Yemek Destinasyonları
Kaynak: https://www.gzt.com/infografik/skyroa...
Dünya kocaman bir mutfak ve biz o mutfağı gerçekten seviyoruz. Listede kendine özgü gastro lezzetleriyle ön plana çıkan şehirler bulunuyor. Fırsatınız ve paranız olunca gitmenizi tavsiye ettiğimiz bu şehirlerin ünlü ve öne çıkan yemeklerini tatmayı unutmayın. Bu şehirler ve ünlü yemekleri hangileriymiş gelin birlikte öğrenelim.
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1. Roma
2. Girit
3. Floransa
4. Barselona
5. Lizbon
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6. Paris
7. İstanbul
8. Atina
9. Porto
10. Edinburgh
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