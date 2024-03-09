Bana Bir Gezmek Bir Yemek Olsun Diyenler İçin Avrupa’nın En İyi Yemek Destinasyonları

Türk yemekleri hele ki bizim gibi vatansever insanlar için bir numara her zaman. İstanbul nasıl listede olur dediğini duyuyorum ama liste yapılırken sanırım İstanbul’da ülkemizin her yerinden lezzetleri tattıkları için İstanbul olarak listeye girdiğini tahmin ediyoruz. Yemek listesi yapmadım çünkü hepsi bebeklerimiz. 😁