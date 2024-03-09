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Bana Bir Gezmek Bir Yemek Olsun Diyenler İçin Avrupa’nın En İyi Yemek Destinasyonları

Bana Bir Gezmek Bir Yemek Olsun Diyenler İçin Avrupa’nın En İyi Yemek Destinasyonları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 22:03

Dünya kocaman bir mutfak ve biz o mutfağı gerçekten seviyoruz. Listede kendine özgü gastro lezzetleriyle ön plana çıkan şehirler bulunuyor. Fırsatınız ve paranız olunca gitmenizi tavsiye ettiğimiz bu şehirlerin ünlü ve öne çıkan yemeklerini tatmayı unutmayın. Bu şehirler ve ünlü yemekleri hangileriymiş gelin birlikte öğrenelim.

Kaynak: https://www.gzt.com/infografik/skyroa...
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1. Roma

1. Roma

İtalya sadece makarna ve pizza ülkesi değil elbette… Hatta bu kadar hamur yiyip bunlar nasıl zayıf diyoruz ki çok haklısınız. Antik Roma’dan beridir yenilen yemekler, yeni versiyonları ve saymakla bitmeyecek tadlarıyla Roma yemekleri listede bir numarada. Bunlardan bazıları;

  • Carbonara makarna

  • Maritozzi

  • Carciofi alla Romana ve carciofi alla Giudia

  • Filetti di baccalà fritta

  • Coda alla vaccinara

2. Girit

2. Girit

Girit mutfağı özellikle zeytinyağlılar ve sebzelerle topraktan çıkan otların şifa niyetine yemek olarak hazırlandığı bir mutfak. Genellikle zeytinyağlı yemekleriyle tanınsa da aslında et yemekleriyle de midelere bayram ettiriyor. Ünlü Girit lezzetlerinden birkaçı;

  • Bal Kabağı Sinkonta

  • Etli bebek enginar

  • Nuraniye

  • Sfakianopites

  • Sarımsaklı Midye

3. Floransa

3. Floransa

Yunanistan’dan İtalya’ya geri dönüyoruz. Floransa sadece kültürel birikimiyle değil özellikle sarımsak ağırlıklı lezzetleriyle de ünlü. Floransa’nın bazı lezzetlerinden bahsetmek gerekirse;

  • Ribollita

  • Fettunta

  • Peposo Alla Fiorentina

  • Trippa or Lampredotto

  • Ravioli Nudi bunlardan sadece birkaçı.

4. Barselona

4. Barselona

Mimarisi ve hareketli sokaklarına uygun lezzetli yemekleriyle Barcelona Deniz ürünleri ağırlıklı İspanyol, Katalan ve Akdeniz mutfağının bir arada olduğu bu güzelim şehrin ünlü bazı yemekleri şunlar;

  • Paella

  • Tapas

  • Arros Negre

  • Pa amb tomaquet

  • Samfaina

5. Lizbon

5. Lizbon

Söz konusu Portekiz olunca deniz mahsülleri yemekleri ön planda. Lizbonlular bu güzel yemeklerin sırrının kişniş, limon, zeytinyağı, sarımsak ve beyaz şarap olduğu söyle de özel reçetelerle bu lezzetler her elde aynı tadı veremiyor. Lizbon’un ünlü bazı yemekleri;

  • Ameijoas a Bulhao Pato

  • Arroz de Marisco

  • Bacalhau a bras

  • Pastel de nata

  • Meia-Desfeita

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6. Paris

6. Paris

Listenin 6. Sırasında bulunan Paris sadece aşıklar şehri değil aynı zamanda aşka giden yolun da şehriymiş aslında… Fransa’nın gurman yemekleri dillere destan ama Paris’in ünlü yemekleri hangisi derseniz;

  • Steak Frites

  • Soğan çorbası

  • Bouillabaisse

  • Foie Gras

  • Escargot bunlardan sadece birkaçı.

7. İstanbul

7. İstanbul

Türk yemekleri hele ki bizim gibi vatansever insanlar için bir numara her zaman. İstanbul nasıl listede olur dediğini duyuyorum ama liste yapılırken sanırım İstanbul’da ülkemizin her yerinden lezzetleri tattıkları için İstanbul olarak listeye girdiğini tahmin ediyoruz. Yemek listesi yapmadım çünkü hepsi bebeklerimiz. 😁

8. Atina

8. Atina

Atina geçmişi ve mitolojisinin yanında yemekleriyle de ünlü. İlk yemek kitabını MÖ 350 yılında Yunan Archhestratus yazdığı düşünülmekte. Her ne kadar Türk mutfağına ait birçok lezzeti harf farklılıkları ile “bu bizim” dense de;

  • Saganaki

  • Amygdalota

  • Bougatsa

  • Choriatiki

  • Spanakopita bazı Atina yemeklerinden.

9. Porto

9. Porto

Morina balığı, sakatat ve kırmızı et ile hazırlanan Porto yemeklerinden en ünlüsü bir sandviç desem? Yemeklerinin yanı sıra hamur işleriyle de ünlü Porto yemeklerinden birkaçı;

  • Bacalhau a Gomes de Sa

  • Bacalhau a Ze do Pipo

  • Caldo Verde

  • Francesinha

  • Pastel de Chaves

10. Edinburgh

10. Edinburgh

Edinburgh yemeklerini lezzetli yapan malzemeler mi yoksa farklı kültürlerin muhteşem uyumu mu bilinmez ama İskoçya esintileri ve kabuklu deniz ürünleri yemeklerde ön plana çıkıyor. Edinburgh yemeklerinden bazıları;

  • Leek And Tattie Soup

  • Haggis

  • Scottish Salmon

  • Bangers And Mash

  • Tatties

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