Topraktan Sofraya: Dünyanın En İyi Sürdürülebilir Restoranları

Kolombiya’nın zengin çeşitliliği ve gastronomik kültürleri arasında bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız Leo‘da yemek yemelisiniz. Kolombiya’nın farklı ekosistemlerinden yola çıkarak oluşturan ve her yıl değişen menüsünü şef Leonor Espinosa dünyanın en iyileri listesindeki tırmanışını her geçen devam ediyor. Özenle seçilmiş malzemelere ve binbir emekle hazırlanan yemekler menüden oldukça belli oluyor. Misafirler özenle hazırlanan yemeklerini yerken, kullanılan her malzemenin kökenini masadaki Kolombiya haritası üzerinden görebilirsiniz.