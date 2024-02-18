Topraktan Sofraya: Dünyanın En İyi Sürdürülebilir Restoranları
Topraktan Sofraya: Dünyanın En İyi Sürdürülebilir Restoranları
Kaynak: https://julesverne.com.tr/seyahat-blo...
Sürdürülebilirliği hayatımızın her alanında artık görmekteyiz. Artık bir dünya meselesi haline gelen bu durum gastronomiyi de elbette etkiledi. Dünyanın dört bir yanında sürdürülebilirliği baz alarak çalışan, tarladan sofraya anlayışıyla hareket een ve ödül kazanmış harika restoranları gelin birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. ARK - Kopenhag
2. Florilége - Tokyo
3. Hiša Franko - Slovenya
4. Open Farm Community - Singapur
5. Marle at Heckfield Place - Birleşik Krallık
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Leo - Kolombiya
7. One White Street - New York
8. Piazza Duomo - Piedmont
9. Babel - Güney Afrika
10. de Kas - Amsterdam
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Hortelão at São Lourenço do Barrocal - Portekiz
12. La Chassagnette - Provence
13. SingleThread Farm - Sonoma
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın