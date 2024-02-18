Topraktan Sofraya: Dünyanın En İyi Sürdürülebilir Restoranları

Bazı restoranlar taze otlar ve organik ürünlerle çiftlik ürünlerini masaya getirirken, bazıları da doğrudan yenilebilir bir bahçe içinde yemek alanları kuruluyor. Çobanlar ve biyologlarla yakın ilişki içerisinde bulunan Open Farm Community tam da bahsettiğimiz gibi. Restoranın temel prensibi sadece taze malzemelerin israfını önlemeye yönelik değil aynı zamanda pestisitten arındırılmış ürünlerin kullanımına da öncelik veriyor. Aslında burası sıradan bir restoran gibi sadece organik ürünlerle yemek yemesi değil herkesin yedikleri yiyeceklerle daha fazla temas kurarak, bunların nasıl yetiştirildiğini ve tabağımıza tam olarak ne girdiğini anlamamız için bir platform görevi görüyor.