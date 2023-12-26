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Taste Atlas'ın 2023 En İkonik Yemek Mekanları Listesinde Türkiye'den 6 Restoran Yer Aldı!

Taste Atlas'ın 2023 En İkonik Yemek Mekanları Listesinde Türkiye'den 6 Restoran Yer Aldı!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 19:05

2023 yılında Taste Atlas'ın En İkonik Yemek Mekanları Listesi'nde Türkiye'nin lezzet duraklarından altı restoran yer aldı! Peki listeye hangi restoranlar girdi? 

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Taste Atlas'ın her yıl heyecanla beklenen "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesi 2023 için açıklandı.

Taste Atlas'ın her yıl heyecanla beklenen "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesi 2023 için açıklandı.

Bu yılın listesinde zirveyi, 1905 yılından bu yana Viyana'nın kalbinde hizmet veren Figlmüller isimli restoran kaptı.

Bu yılın listesinde zirveyi, 1905 yılından bu yana Viyana'nın kalbinde hizmet veren Figlmüller isimli restoran kaptı.

İkinci sırada ise, 1870 yılında Napoli'de kurulan ve pizza tutkunlarının vazgeçilmezi L'Antica Pizzeria da Michele yer aldı. Üçüncülüğü elde eden ise 1589 yılında Münih'te kurulan ve bir bira evi olan Hofbräuhaus München oldu.

Teste Atlas'ın "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesine Türkiye'den de altı restoran girdi.

Teste Atlas'ın "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesine Türkiye'den de altı restoran girdi.

Gaziantep'in önde gelen lezzet duraklarından İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu, Taste Atlas listesine 28. sıradan giriş. yaparak en iyi Türk restoranı ünvanının sahibi oldu.

Gaziantep'in önde gelen lezzet duraklarından İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu, Taste Atlas listesine 28. sıradan giriş. yaparak en iyi Türk restoranı ünvanının sahibi oldu.

Bursa Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta isimli mekan ise 39. sıranın sahibi oldu.

Bursa Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta isimli mekan ise 39. sıranın sahibi oldu.
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Antalya 7 Mehmet, Taste Atlas listesine 43’üncü sıradan giriş yaptı.

Antalya 7 Mehmet, Taste Atlas listesine 43’üncü sıradan giriş yaptı.

Antalya 7 Mehmet'i listede 75. olan Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta takip etti.

Antalya 7 Mehmet'i listede 75. olan Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta takip etti.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Çiya Sofrası Taste Atlas listesinde 119. sıranın sahibi oldu.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Çiya Sofrası Taste Atlas listesinde 119. sıranın sahibi oldu.

Dünyanın en ikonik restoranları listesinde yer alan son Türk restoranı 120. sırada bulunan Hacı Abdullah Lokantası oldu.

Dünyanın en ikonik restoranları listesinde yer alan son Türk restoranı 120. sırada bulunan Hacı Abdullah Lokantası oldu.

"Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesinde yer alan diğer restoranlar ise şu şekilde:

"Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesinde yer alan diğer restoranlar ise şu şekilde:
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Sizce Taste Atlas listesinde başka hangi Türk restoranları yer almalıydı? Yorumlarda buluşalım!

Sizce Taste Atlas listesinde başka hangi Türk restoranları yer almalıydı? Yorumlarda buluşalım!

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