Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Evden Markete Gitsek Yolda Harcarız! İBB'nin İçinde Et Olan Menüsü 40 Lira Olunca Yorumlar Kaçınılmaz Oldu

Evden Markete Gitsek Yolda Harcarız! İBB'nin İçinde Et Olan Menüsü 40 Lira Olunca Yorumlar Kaçınılmaz Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.12.2023 - 14:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehrin farklı noktalarında açtığı Kent Lokantalarında uygun fiyatlı yemekler sunuyor. Bu ortamda sunulan menünün fiyatı da gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul çapında sayısı 9 olan İBB'nin Kent Lokantaları'ndaki fiyatlar ilgi çekiyor.

İstanbul çapında sayısı 9 olan İBB'nin Kent Lokantaları'ndaki fiyatlar ilgi çekiyor.

Mercimek çorbası, et döner, pilav, ayran, ekmek ve su olan menünün fiyatının 40 TL olması sosyal medyada da uygunluğuyla ilgi çekti.

Mercimek çorbası, et döner, pilav, ayran, ekmek ve su olan menünün fiyatının 40 TL olması sosyal medyada da uygunluğuyla ilgi çekti.

Çoğunlukla fiyatların uygun olmasına yorum yapılırken,

Çoğunlukla fiyatların uygun olmasına yorum yapılırken,
twitter.com

Kimileri de durumu başka açıdan görmeyi tercih etti.

Kimileri de durumu başka açıdan görmeyi tercih etti.
twitter.com

İşte, İBB'nin yemek menülerine yapılan yorumlar.

İşte, İBB'nin yemek menülerine yapılan yorumlar.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizce uygun mu?

Sizce uygun mu?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?