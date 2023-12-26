Evden Markete Gitsek Yolda Harcarız! İBB'nin İçinde Et Olan Menüsü 40 Lira Olunca Yorumlar Kaçınılmaz Oldu
Evden Markete Gitsek Yolda Harcarız! İBB'nin İçinde Et Olan Menüsü 40 Lira Olunca Yorumlar Kaçınılmaz Oldu
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İstanbul çapında sayısı 9 olan İBB'nin Kent Lokantaları'ndaki fiyatlar ilgi çekiyor.
Mercimek çorbası, et döner, pilav, ayran, ekmek ve su olan menünün fiyatının 40 TL olması sosyal medyada da uygunluğuyla ilgi çekti.
Çoğunlukla fiyatların uygun olmasına yorum yapılırken,
Kimileri de durumu başka açıdan görmeyi tercih etti.
İşte, İBB'nin yemek menülerine yapılan yorumlar.
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