Tevrat’a Göre Cennetin Adana Olduğunu Söyleyen Profesör Gündem Oldu
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Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu söyledi.
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Çoban'ın bu açıklaması goygoyculara malzeme çıkardı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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