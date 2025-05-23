Tevrat’a Göre Cennetin Adana Olduğunu Söyleyen Profesör Gündem Oldu

TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi programına katılan Bekir Zakir Çoban, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana'nın cennet olduğunu söyleyen Çoban, bu açıklamasını Tevrat'a dayandırdı.

Çoban, şunları söyledi:

'Bizzat Tevrat’taki ifadeler. Adanalıların hepsi bunu bilmeyebilir. Tevrat’ta bahsedilen cennet Aden bahçesi Adana ismi Aden’le etimolojik olarak benzerdir. Oradan geliyordur büyük ihtimalle. Bir doğuda bahçeden bahseden ve dört ırmak vardır bu bahçede. Fırat, Dicle, Pişon ve Gihon. Fırat ve Dicle’yi biliyoruz. Pişen ve Gihon da Seyhan ve Ceyhan ırmaklarıdır aslında. Dolayısıyla cennet Adana ve civarı diyebiliriz.'

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