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Tevrat’a Göre Cennetin Adana Olduğunu Söyleyen Profesör Gündem Oldu

Tevrat’a Göre Cennetin Adana Olduğunu Söyleyen Profesör Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 21:46

Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, TRT 1’de yayınlanan “Pelin Çift İle Gündem Ötesi” programına konuk oldu. Prof. Dr. Çoban’ın “Tevrat’a göre cennet Adana” sözleri gündem oldu.

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Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu söyledi.

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu söyledi.

TRT 1'de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi programına katılan Bekir Zakir Çoban, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adana'nın cennet olduğunu söyleyen Çoban, bu açıklamasını Tevrat'a dayandırdı. 

Çoban, şunları söyledi:

'Bizzat Tevrat’taki ifadeler. Adanalıların hepsi bunu bilmeyebilir. Tevrat’ta bahsedilen cennet Aden bahçesi Adana ismi Aden’le etimolojik olarak benzerdir. Oradan geliyordur büyük ihtimalle. Bir doğuda bahçeden bahseden ve dört ırmak vardır bu bahçede. Fırat, Dicle, Pişon ve Gihon. Fırat ve Dicle’yi biliyoruz. Pişen ve Gihon da Seyhan ve Ceyhan ırmaklarıdır aslında. Dolayısıyla cennet Adana ve civarı diyebiliriz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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