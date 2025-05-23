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Yurt Dışından 100 Liralık Sipariş Verirseniz Ne Olur? Vergi Uzmanı Toplam Ödeyeceğiniz Ücreti Açıkladı

Yurt Dışından 100 Liralık Sipariş Verirseniz Ne Olur? Vergi Uzmanı Toplam Ödeyeceğiniz Ücreti Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 21:14

Türkiye'de her geçen gün A'dan Z'ye her ürünün fiyatının artmasına karşılık olarak pek çok kişi yurt dışı alışverişine yöneldi. Yurt dışındaki ürünler ve Türkiye'deki ürünler arasında ciddi fiyat farkı bulunuyor. Ancak dolar ve euroyu Türk Lirası üzerinden hesaplarsanız artık kârlı alışveriş imkanının kalmadığını söyleyebiliriz. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından yurt dışında verilen 100 TL'lik siparişe toplam ödenecek ücreti hesapladı.

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Vatandaşlar gelen zamlara, artan fiyatlara karşı yeni formüller bulmaya çalışıyor.

Vatandaşlar gelen zamlara, artan fiyatlara karşı yeni formüller bulmaya çalışıyor.

Artan hayat pahalılığına karşı internet alışverişleri vazgeçilmez hale geldi. Bir ürünün raftaki etiket fiyatıyla internet satış fiyatı arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar internette bir yandan indirimleri takip ediyor bir yandan da daha ekonomik bir alışveriş yapabiliyor. Aynı şey yurt dışı siparişlerinde de geçerli. Günümüzde Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesi nedeniyle artık yurt dışından verilen siparişlerde de ucuzluk kavramı kalktı. Döviz karşısındaki erimeye bir de ağır vergiler eklenince cebini düşünen vatandaşların yurt dışı siparişlerinin önü bir hayli kesildi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından dikkat çeken bir hesaplama yaptı. İşte yurt dışından sipariş edilen 100 liralık ürünün toplam vergisi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından dikkat çeken bir hesaplama yaptı. İşte yurt dışından sipariş edilen 100 liralık ürünün toplam vergisi.
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Ozan Bingöl'ün paylaşımı şöyle oldu:

'Bugün AB harici bir ülkeden 100 liralık sipariş verseniz;

-60 TLGümrük Vergisi

-46,60 TL Gümrüğe Sunma Ücreti

-4,80 TL Damga Vergisi

olmak üzere toplam 111,40 TL ilave ödeme yapmak zorundasınız.

-Ayrıca ürün ÖTV’ye tabi ise yüzde 20 de ÖTV var.'

Bingöl'ün paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu 👇

Bingöl'ün paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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