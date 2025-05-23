Yurt Dışından 100 Liralık Sipariş Verirseniz Ne Olur? Vergi Uzmanı Toplam Ödeyeceğiniz Ücreti Açıkladı
Türkiye'de her geçen gün A'dan Z'ye her ürünün fiyatının artmasına karşılık olarak pek çok kişi yurt dışı alışverişine yöneldi. Yurt dışındaki ürünler ve Türkiye'deki ürünler arasında ciddi fiyat farkı bulunuyor. Ancak dolar ve euroyu Türk Lirası üzerinden hesaplarsanız artık kârlı alışveriş imkanının kalmadığını söyleyebiliriz. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından yurt dışında verilen 100 TL'lik siparişe toplam ödenecek ücreti hesapladı.
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Vatandaşlar gelen zamlara, artan fiyatlara karşı yeni formüller bulmaya çalışıyor.
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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından dikkat çeken bir hesaplama yaptı. İşte yurt dışından sipariş edilen 100 liralık ürünün toplam vergisi.
Bingöl'ün paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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