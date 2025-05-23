Yurt Dışından 100 Liralık Sipariş Verirseniz Ne Olur? Vergi Uzmanı Toplam Ödeyeceğiniz Ücreti Açıkladı

Artan hayat pahalılığına karşı internet alışverişleri vazgeçilmez hale geldi. Bir ürünün raftaki etiket fiyatıyla internet satış fiyatı arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar internette bir yandan indirimleri takip ediyor bir yandan da daha ekonomik bir alışveriş yapabiliyor. Aynı şey yurt dışı siparişlerinde de geçerli. Günümüzde Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesi nedeniyle artık yurt dışından verilen siparişlerde de ucuzluk kavramı kalktı. Döviz karşısındaki erimeye bir de ağır vergiler eklenince cebini düşünen vatandaşların yurt dışı siparişlerinin önü bir hayli kesildi.