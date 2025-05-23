Mahfi Eğilmez Türkiye’nin Faizini Matematik Formülüyle Anlattı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, internet sitesinde “Faizi Değiştirmemek Doğru muydu?” Başlıklı bir yazı yazdı. Eğilmez, X hesabından yazısını “Anlaşılması kolay olmayan teknik konuları, işin özünü bozmadan, basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Bu yazım o tür yazılarımın tipik bir örneği” sözleriyle paylaştı.

Faizi Taylor formülüyle anlata Mahfi Eğilmez, Taylor Kuralı’na şöyle yer verdi:

“Faiz Oranı = r∗ + π + 0,5 (π − π∗) + 0,5 (y − y∗)

Bu denklemdeki harflerin anlamları şöyledir:

r∗: reel denge faizi (ABD için % 2, Türkiye için yüzde 3 olarak kabul edebiliriz)

π: mevcut enflasyon oranı

π∗: hedef enflasyon oranı (merkez bankasının ulaşmak için hedef aldığı enflasyon oranıdır)

y: reel GSYİH (GSYH’nin reel büyüme oranı)

y∗: potansiyel GSYİH (GSYH’nin potansiyel büyüme oranı)

Bu denklemde iki tane 0,5 katsayısı yer alıyor. Bunlar, merkez bankasının enflasyon ve çıktı (büyüme) sapmalarına ne ölçüde tepki vereceğini belirler. İlk 0,5 oranındaki katsayı enflasyona karşı verilecek tepkiyle ilgilidir. Buna göre gerçekleşen enflasyon, hedeflenen enflasyonun üzerine çıkarsa merkez bankasının faizini bu farkın 0,5 ile çarpımı sonucunda çıkacak oran kadar artırması gerekir.”