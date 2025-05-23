Mahfi Eğilmez Türkiye’nin Faizini Matematik Formülüyle Anlattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayında yaptığı açıklamada politika faizini yüzde 46’ya çıkardığını duyurdu. İktisatçı Mahfi Eğilmez, internet sitesinde kaleme aldığı yazıyla Türkiye’nin faizini matematik formülüyle anlattı.
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Türkiye'nin faizine matematik ne diyor? Mahfi Eğilmez, bu soruyu formüllerle yanıtladı.
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Mahfi Eğilmez'den ABD ve Türkiye hesaplaması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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