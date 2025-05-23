Trafik Kanunu Sil Baştan! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Madde Madde Yeni Trafik Cezaları

Kanun değişikliğine göre otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası görevlendirilebilecek. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle pek çok değişiklik öngörülüyor. Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü için tescil edilme zorunluluğu getirilecek.

Eğer araç sahibi vefat ederse mirasçılar ölüm tarihinde itibaren 90 gün içinde tescil kuruluşuna müracat etmesi zorunlu olacak.

Tescil belgesi ve tescil plakası almadan yola çıkan araç sahibi sürücülerinin cezası 46 bin liraya yükseltilecek. Hurdaya çıkarılmış araç kullanıldığı takdirde ise 46 bin TL ceza kesilecek.