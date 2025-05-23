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Trafik Kanunu Sil Baştan! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Madde Madde Yeni Trafik Cezaları

Trafik Kanunu Sil Baştan! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Madde Madde Yeni Trafik Cezaları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.05.2025 - 18:53

Trafik Kanunu sil baştan değişiyor. Özellikle trafik cezalarının artırılmasını içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni kanunda trafik cezaları artıyor. İşte madde madde yeni trafik cezaları.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.

Kanun değişikliğine göre otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası görevlendirilebilecek. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle pek çok değişiklik öngörülüyor. Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü için tescil edilme zorunluluğu getirilecek. 

Eğer araç sahibi vefat ederse mirasçılar ölüm tarihinde itibaren 90 gün içinde tescil kuruluşuna müracat etmesi zorunlu olacak. 

Tescil belgesi ve tescil plakası almadan yola çıkan araç sahibi sürücülerinin cezası 46 bin liraya yükseltilecek. Hurdaya çıkarılmış araç kullanıldığı takdirde ise 46 bin TL ceza kesilecek.

Uygun plaka kullanmayanlar trafikten men edilecek.

Uygun plaka kullanmayanlar trafikten men edilecek.

Yönetmelikle belirtilen nitelik ve ölçüde plaka takmayanlara 4 bin TL para cezası verilecek. Araç sahipleri plakalarını uygun hale getirene kadar trafikten men edilecek.

Tescil plakasının okunamamasına neden olacak değişiklik yapan sürücülere 140 bin TL para cezası verilecek. 

Son ihlal tarihinden 1 yıl içinde iki veya daha fazla bu durumu gerçekleştirenlere  her seferinde 280 bin lira idari para cezası verilecek ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza verilecek. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek. 

1 yıl içinde ihlali iki veya daha fazla tekrarlayan sürücüler 280 bin lira para cezasına çarptırılacak.

İşte madde madde yeni trafik cezaları 👇

İşte madde madde yeni trafik cezaları 👇

  • Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananların cezası 40 bin lira olacak. Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek. Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza kesilecek.

  • Sürücüler, yerleşim yeri içerisinde bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette süremeyecek.

  • Trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira ceza verilecek.

  • Saldırı amaçlı araçlarından inen ve ısrarlı takip eden sürücülerin cezası 180 bin TL olacak. Sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak. 

  • Trafike yetkili kişilerin uyarı ve işaretine uymayana 3 bin lira ceza kesilecek. 

  • Trafik ışıklarına uymayan sürücülerin cezası 5 bin TL olacak.

  • Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler 1 yıl içinde iki kez aynı ihlali yaparsa cezası 10 bin TL olacak. Üçüncü kez ihlal edene 15 bin TL, dördüncü ihlale 20 bin TL, beşinci ihlale 30 bin lira, altıncı ihlale 80 bin TL ceza gelecek. 

  • Polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen 'dur' ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira ceza kesilecek.

  • Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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