Trafik Kanunu Sil Baştan! Trafik Cezaları Artıyor: İşte Madde Madde Yeni Trafik Cezaları
Trafik Kanunu sil baştan değişiyor. Özellikle trafik cezalarının artırılmasını içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni kanunda trafik cezaları artıyor. İşte madde madde yeni trafik cezaları.
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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.
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Uygun plaka kullanmayanlar trafikten men edilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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