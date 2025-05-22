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SuperFresh, Teremyağ’ın Sahibi: Türkiye’yi Dondurulmuş Gıdayla Tanıştıran Marka İsim Değiştirdi

SuperFresh, Teremyağ’ın Sahibi: Türkiye’yi Dondurulmuş Gıdayla Tanıştıran Marka İsim Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 15:25

Yıldız Holding’in bünyesinde bulunan Kerevitaş, 1970 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. 1990 yılında Türkiye’yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran Kerevitaş ismini değiştirdi. Bünyesinde SuperFresh, Teremyağ, Bizimyağ gibi markaları barındıran Kerevitaş, yoluna Besler Gıda olarak devam edeceğini açıkladı.

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Türkiye dondurulmuş gıdayla ilk kez 1990 yılında tanıştı.

Türkiye dondurulmuş gıdayla ilk kez 1990 yılında tanıştı.

Türkiye'yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran Kerevitaş, 1990 yılında SuperFresh markasıyla gıda sektöründe başka bir sayfa açtı. Sektörün ilk dondurulmuş milföy ve börek çeşitlerini sunan SuperFresh, 1993 yılında da ilk kez ton balığı konservesini piyasaya sundu.

Gıda sektörüne yeni bir soluk getiren Kerevitaş, SuperFresh'in yanı sıra Teremyağ ve Bizimyağ gibi markaların da sahibi. Bin 500’ün üzerinde çalışanı bulunan Kerevitaş 60’tan fazla ülkeye de ihracat yapıyor.

SuperFresh, Teremyağ’ın sahibi Kerevitaş isim değiştirdi.

SuperFresh, Teremyağ’ın sahibi Kerevitaş isim değiştirdi.

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan Kerevitaş, yeni dönemde faaliyetlerini Besler Gıda olarak sürdüreceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada 'Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinin lideri Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek' denildi.

Besler CEO’su Mert Altınkılıç, yeni gelişmeye dair konuştu. Altınkılıç, şunları dedi:

'Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz.

Bu değişimi, önümüzdeki dönem şirketimizin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görüyor, gıda sektöründeki liderliğimizi farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inanıyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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