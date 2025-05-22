SuperFresh, Teremyağ’ın Sahibi: Türkiye’yi Dondurulmuş Gıdayla Tanıştıran Marka İsim Değiştirdi

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden biri olan Kerevitaş, yeni dönemde faaliyetlerini Besler Gıda olarak sürdüreceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada 'Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinin lideri Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek' denildi.

Besler CEO’su Mert Altınkılıç, yeni gelişmeye dair konuştu. Altınkılıç, şunları dedi:

'Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz.

Bu değişimi, önümüzdeki dönem şirketimizin stratejik vizyonu kapsamında atılmış önemli bir adım olarak görüyor, gıda sektöründeki liderliğimizi farklı coğrafyalara da taşıyarak güçlendireceğine inanıyoruz.'