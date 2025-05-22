SuperFresh, Teremyağ’ın Sahibi: Türkiye’yi Dondurulmuş Gıdayla Tanıştıran Marka İsim Değiştirdi
Yıldız Holding’in bünyesinde bulunan Kerevitaş, 1970 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. 1990 yılında Türkiye’yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran Kerevitaş ismini değiştirdi. Bünyesinde SuperFresh, Teremyağ, Bizimyağ gibi markaları barındıran Kerevitaş, yoluna Besler Gıda olarak devam edeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye dondurulmuş gıdayla ilk kez 1990 yılında tanıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SuperFresh, Teremyağ’ın sahibi Kerevitaş isim değiştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın