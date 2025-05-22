onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin 51 Yıllık Dev Şirketi Satılıyor! TMSF 22 Milyar TL Fiyat Biçti

Türkiye’nin 51 Yıllık Dev Şirketi Satılıyor! TMSF 22 Milyar TL Fiyat Biçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 09:08

2016 yılında FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen 51 yıllık dev şirket HES Kablo satılıyor. Hazine mülkiyetinde bulunan şirketin paylarının yüzde 100’ü satılacak. Satış 22 milyar TL’den başlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TMSF'ye devredilen HES Kablo'nun paylarının yüzde 100'ü satışa çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

TMSF'ye devredilen HES Kablo'nun paylarının yüzde 100'ü satışa çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

1974 yılında enerji kabloları üretmek amacıyla kurulan HES Kablo, 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Sekiz yıldır Hazine mülkiyetinde bulunan şirketin yüzde 100’ü payı satışa çıkarıldı. 

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

'Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HES Kablo) payları ile yüzde 25'i Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve yüzde 2.49'u Hazine mülkiyetinde bulunan toplam yüzde 27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Çelik Halat) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte satışa sunmaktadır.

Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yüzde 72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine aittir.'

TMSF 22 milyar TL fiyat biçti. Satış bu fiyattan başlayacak.

TMSF 22 milyar TL fiyat biçti. Satış bu fiyattan başlayacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre göre HES Kablo’nun satışı 22 milyar TL muhammen bedeli üzerinde satılacak. İhaleye katılım teminatı 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. Teklifler 30 Haziran tarihine kadar alınacak. İhale ise 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
8
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın