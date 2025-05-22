Türkiye’nin 51 Yıllık Dev Şirketi Satılıyor! TMSF 22 Milyar TL Fiyat Biçti
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TMSF'ye devredilen HES Kablo'nun paylarının yüzde 100'ü satışa çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
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TMSF 22 milyar TL fiyat biçti. Satış bu fiyattan başlayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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