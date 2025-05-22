Türkiye’nin 51 Yıllık Dev Şirketi Satılıyor! TMSF 22 Milyar TL Fiyat Biçti

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre göre HES Kablo’nun satışı 22 milyar TL muhammen bedeli üzerinde satılacak. İhaleye katılım teminatı 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. Teklifler 30 Haziran tarihine kadar alınacak. İhale ise 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma yapılacak.