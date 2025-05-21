onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dikkat! İsa Karakaş EYT İçin Net Tarih Verdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dikkat! İsa Karakaş EYT İçin Net Tarih Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 16:49

Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekliliği 1 günle kaçıranlar dikkat! SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde bugün kaleme aldığı yazıda EYT için net tarih verdi. Karakaaş, 'Emeklilikte Adalet Bekleyenler ya da Emeklilikte Kademe Bekleyenler gibi adlar altında yasal yollardan hak aramaya başladı. Belirtilen kesim henüz 3 yıl bile dolmadan çığ gibi büyüdü' dedi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün sigorta girişi olanlar hemen emekli oldu. 9 Eylül 1999 tarihinde işe girenler bir günle emekliliği kaçırdı.

8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün sigorta girişi olanlar hemen emekli oldu. 9 Eylül 1999 tarihinde işe girenler bir günle emekliliği kaçırdı.

İsa Karakaş, yazısında emeklilik bekleyenlerle ilgili yeni gelişmelere yer verdi. Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uygulamasına değinerek “8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhal emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır” dedi. 

Karakaş, milyonlarca kişinin emeklilik hakkını aramak için Emeklilikte Adalet Bekleyenler ya da Emeklilikte Kademe Bekleyenler gruplar oluşturduğunu belirtti. 3 yıl dolmadan emeklilik hakkını arayanların çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Karakaş, ne zaman EYT geleceğine dair iddialarda bulundu. 

Kaynak

İsa Karakaş EYT için net tarih verdi.

İsa Karakaş EYT için net tarih verdi.

Karakaş, 2027 yılında kapsamlı bir düzenleme beklediğini dile getirdi. Düzenlemeye bekleyenlere uyarıda bulunan Karakaş, “Şimdiden SGK hizmet dökümleriyle ilgili tedbir almalarında fayda bulunmaktadır” dedi.

Hizmet dökümünde Ş, K, S harflerine dikkat!

Hizmet dökümünde Ş, K, S harflerine dikkat!

Karakaş, emeklilik şartlarını karşılayacak kişilerin hizmet dökümünde yer alan bazı harflerden dolayı tüm haklarının yanacağını vurgulayarak şunları dedi:

“Sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile yıllardan beri amansız mücadele etmektedir. Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili bazı harflerle işaretlemeler yapmaktadır. Bu bağlamda hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu harfler (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına gelmektedir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için tıklayınız 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın