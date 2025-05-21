Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dikkat! İsa Karakaş EYT İçin Net Tarih Verdi
Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekliliği 1 günle kaçıranlar dikkat! SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde bugün kaleme aldığı yazıda EYT için net tarih verdi. Karakaaş, 'Emeklilikte Adalet Bekleyenler ya da Emeklilikte Kademe Bekleyenler gibi adlar altında yasal yollardan hak aramaya başladı. Belirtilen kesim henüz 3 yıl bile dolmadan çığ gibi büyüdü' dedi.
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8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün sigorta girişi olanlar hemen emekli oldu. 9 Eylül 1999 tarihinde işe girenler bir günle emekliliği kaçırdı.
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İsa Karakaş EYT için net tarih verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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