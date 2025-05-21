Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dikkat! İsa Karakaş EYT İçin Net Tarih Verdi

İsa Karakaş, yazısında emeklilik bekleyenlerle ilgili yeni gelişmelere yer verdi. Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uygulamasına değinerek “8 Eylül 1999 ve öncesinde bir gün bile sigorta girişi olanlar yaşa takılmadan derhal emekli olurken bu tarihten hemen 1 gün sonra işe girişi olan aynı kuşaktaki kişiler sırf bir gün sonra işe girişleri yapıldığı için erkeklerde 17 yıl kadınlarda ise 20 yıla kadar geç olmaktadır” dedi.

Karakaş, milyonlarca kişinin emeklilik hakkını aramak için Emeklilikte Adalet Bekleyenler ya da Emeklilikte Kademe Bekleyenler gruplar oluşturduğunu belirtti. 3 yıl dolmadan emeklilik hakkını arayanların çığ gibi büyüdüğünü kaydeden Karakaş, ne zaman EYT geleceğine dair iddialarda bulundu.

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