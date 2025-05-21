Göçmenler İçin ABD Vatandaşlığı Ödüllü Squid Game'i Aratmayacak Yarışma Programı

Yarışma programının fikir sahibi Kanadalı yapımcı ve yazar Rob Worsoff’a ait. Worsoff, teklifin ABD vatandaşı olmak için vatandaşlığa geçme süreciyle ilgili kendi deneyiminden kaynaklandığını dile getirdi.

Worsoff’un hazırladığı yarışma projesi slaytına göre göçmenlerin ABD’ye gelen insan için önemli giriş noktası olan Ellis Adası’na yelken açmasıyla başlıyor. Yarışmanın diğer bölümleri San Francisco'da düzenlenen bir altın hücumu yarışması ve Detroit'te bir otomobil montaj hattı yarışması olarak sıralanıyor.

Kazanan ABD vatandaşlığı yeminini ederek yarışmayı sonlandırıyor.