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Göçmenler İçin ABD Vatandaşlığı Ödüllü Squid Game'i Aratmayacak Yarışma Programı

Göçmenler İçin ABD Vatandaşlığı Ödüllü Squid Game'i Aratmayacak Yarışma Programı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 16:02

Göçmen karşıtı politikalarıyla dünyanın tepkisini çeken Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti tartışılacak yeni bir proje hazırlığında. ABD İç Güvenliği Bakanlığı’nın değerlendirmeye aldığı projeye göre göçmenler için ABD vatandaşlığı ödüllü bir yarışma programı fikri gündemde. İşte Açlık Oyunları ve Squid Game'i aratmayacak yarışma programının detayları.

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Yarışmayı kazan ve ABD vatandaşı ol! Bu tartışmalı fikir ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın gündeminde.

Yarışmayı kazan ve ABD vatandaşı ol! Bu tartışmalı fikir ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın gündeminde.

Bakanlığın göçmenlerin ABD vatandaşlığını kazanması için bir televizyon yarışması düzenlemesi için hazırlık yaptığı iddia edildi. The Guardian’da yer alan habere göre Bakanlık Sözcüsü Tricia McLaughlin, New York Times’a yaptığı açıklamada söz konusu fikrin değerlendirildiğini bildirildi. McLaughlin yaptığı açıklamada “Bu ülkede vatanseverliği ve vatandaşlık görevini canlandırmalıyız ve sıra dışı teklifleri incelemekten mutluluk duyuyoruz. Bu teklif onay veya ret almadı” dedi.

ABD vatandaşlığı kazandıran yarışma nasıl olacak?

ABD vatandaşlığı kazandıran yarışma nasıl olacak?

Yarışma programının fikir sahibi Kanadalı yapımcı ve yazar Rob Worsoff’a ait. Worsoff, teklifin ABD vatandaşı olmak için vatandaşlığa geçme süreciyle ilgili kendi deneyiminden kaynaklandığını dile getirdi. 

Worsoff’un hazırladığı yarışma projesi slaytına göre göçmenlerin ABD’ye gelen insan için önemli giriş noktası olan Ellis Adası’na yelken açmasıyla başlıyor. Yarışmanın diğer bölümleri San Francisco'da düzenlenen bir altın hücumu yarışması ve Detroit'te bir otomobil montaj hattı yarışması olarak sıralanıyor. 

Kazanan ABD vatandaşlığı yeminini ederek yarışmayı sonlandırıyor.

“Bu bir Açlık Oyunları değil.”

“Bu bir Açlık Oyunları değil.”

Açlık Oyunları filmini hatırlatan yarışma için Worsoff, “Bu göçmenler için Açlık Oyunları değil” dedi. Kanadalı yapımcı kaybedenlerin sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacağını belirtti.

ABD yönetiminin yarışma fikrine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇

ABD yönetiminin yarışma fikrine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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