Göçmenler İçin ABD Vatandaşlığı Ödüllü Squid Game'i Aratmayacak Yarışma Programı
Göçmen karşıtı politikalarıyla dünyanın tepkisini çeken Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti tartışılacak yeni bir proje hazırlığında. ABD İç Güvenliği Bakanlığı’nın değerlendirmeye aldığı projeye göre göçmenler için ABD vatandaşlığı ödüllü bir yarışma programı fikri gündemde. İşte Açlık Oyunları ve Squid Game'i aratmayacak yarışma programının detayları.
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Yarışmayı kazan ve ABD vatandaşı ol! Bu tartışmalı fikir ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın gündeminde.
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ABD vatandaşlığı kazandıran yarışma nasıl olacak?
“Bu bir Açlık Oyunları değil.”
ABD yönetiminin yarışma fikrine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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