Japonya'nın Baba Vangası Temmuzda Büyük Deprem Olacak Kehanetiyle Ülkeyi Karıştırdı
Japonya’da yayınlanan bir manga ülkeyi karıştırdı. Çizgi romanda ülkede yakın zamanda büyük depremin meydana geleceğine dair bir kehanet yer aldı. Bu kehanetin ardından turistler ülkeye yaptıkları rezervasyonları iptal etmeye başladı.
Mangadaki kehanet akıllara 1999 yılında yayımlanan çizgi romanda 2011 yılı için deprem çizimi ve ardından ülkede 9 büyüklüğündeki depremin yaşanmasını getirdi. Öte yandan Ryo Tatsuki isimli manga ustası 'Japonya'nın Baba Vangası' olarak anılıyor.
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1999 yılında çizgi romanda ‘büyük felaket’ uyarısı yapılmıştı.
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‘Temmuz 2025’te büyük deprem yaşanacak’ iddiası.
Japonya'nın Baba Vangası olarak anılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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