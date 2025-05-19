Japonya'nın Baba Vangası Temmuzda Büyük Deprem Olacak Kehanetiyle Ülkeyi Karıştırdı

Söz konusu eserin 2021 yılında yayımlanan kısmında ise büyük depremin temmuzda yaşanacağı belirtildi. Mangada 5 Temmuz’da Japonya ve Filipinler arasında denizde bir yarık açılacağı ve üç kat büyük tsunami olacağı yazıyor.

Japonya’da medyumlar ve Feng shui uzmanları da benzer uyarıda bulundu.

Kısa sürede internette yayılan bu kehanet büyük korku ve paniğe neden oldu. Kehanetin ardından Japonya’ya gidecek turistler rezervasyonlarını bir bir iptal etmeye başlattı. Bir seyahat acentesi yetkilisi ise “Japonya’ya yapılan rezervasyonlar Paskalya tatilinden bu yana yarı yarıya düştü” açıklamasını yaptı.