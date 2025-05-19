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Japonya'nın Baba Vangası Temmuzda Büyük Deprem Olacak Kehanetiyle Ülkeyi Karıştırdı

Japonya'nın Baba Vangası Temmuzda Büyük Deprem Olacak Kehanetiyle Ülkeyi Karıştırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 19:05

Japonya’da yayınlanan bir manga ülkeyi karıştırdı. Çizgi romanda ülkede yakın zamanda büyük depremin meydana geleceğine dair bir kehanet yer aldı. Bu kehanetin ardından turistler ülkeye yaptıkları rezervasyonları iptal etmeye başladı. 

Mangadaki kehanet akıllara 1999 yılında yayımlanan çizgi romanda 2011 yılı için deprem çizimi ve ardından ülkede 9 büyüklüğündeki depremin yaşanmasını getirdi. Öte yandan Ryo Tatsuki isimli manga ustası 'Japonya'nın Baba Vangası' olarak anılıyor.

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1999 yılında çizgi romanda ‘büyük felaket’ uyarısı yapılmıştı.

1999 yılında çizgi romanda ‘büyük felaket’ uyarısı yapılmıştı.

Japonya’da manga sanatçısı Ryo Tatsuki 1999 yılında ‘Gördüğüm Gelecek’ başlıklı bir çizgi roman kaleme aldı. Romanda 2011 yılı için büyük felaket uyarısı yapılmıştı. 2011 yılında Japonya’da 9 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.

‘Temmuz 2025’te büyük deprem yaşanacak’ iddiası.

‘Temmuz 2025’te büyük deprem yaşanacak’ iddiası.

Söz konusu eserin 2021 yılında yayımlanan kısmında ise büyük depremin temmuzda yaşanacağı belirtildi. Mangada 5 Temmuz’da Japonya ve Filipinler arasında denizde bir yarık açılacağı ve üç kat büyük tsunami olacağı yazıyor.

Japonya’da medyumlar ve Feng shui uzmanları da benzer uyarıda bulundu. 

Kısa sürede internette yayılan bu kehanet büyük korku ve paniğe neden oldu. Kehanetin ardından Japonya’ya gidecek turistler rezervasyonlarını bir bir iptal etmeye başlattı. Bir seyahat acentesi yetkilisi ise “Japonya’ya yapılan rezervasyonlar Paskalya tatilinden bu yana yarı yarıya düştü” açıklamasını yaptı.

Japonya'nın Baba Vangası olarak anılıyor.

Japonya'nın Baba Vangası olarak anılıyor.

Baba Vanga kehanetleri tüm dünyada biliniyor ve ilgi çekiyor. Japon manga ustası ise kehanetleriyle 'Baba Vanga' olarak anılıyor. Tatsuki’nin pek çok seveni olduğu gibi çalışmaları da ülkede yakından takip ediliyor. Uzak doğunun meşhur manga ustası eserlerinde kehanetlere yer veriyor. Tatsuki’nin Prenses Diana ve Freddie Mercury’nin ölümü, Covid-19 pandemisini tahmin ettiği de iddia ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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