ChatGPT’ye Şimdiye Kadar Söylenmiş En Büyük Yalanı Soran Reddit Kullanıcısının Aldığı Yanıt Gündem Oldu
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Hepimizin söylediği pembe yalanları bir kenara bırakalım ve "şimdiye kadar söylenmiş en büyük yalan ne?" diye soralım.
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Yapay zeka ChatGPT'nin verdiği yanıt ise hepimizi düşüncelere daldıracak cinsten oldu. İşte o yanıt:
ChatGPT'nin cevabına gelen yorumlar ise kullanıcılardan tam not aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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