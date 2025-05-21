Vestel 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak! Zorlu CEO’sunun Şaşırtan İşten Çıkarma Açıklaması

Geçen yılı 10 milyar TL’yi aşkın zararla kapatan Zorlu Holding, 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili yeni adımlar atmak için kolları sıvadı.

Zorlu Holding, borç yükü nedeniyle varlık satışları ve işten çıkarmalar için hazırlık yapıyor. Hisseleri bu yıl yüzde 40’ın üzerinde değer kaybeden Vestel’de 2 bin kişinin işten çıkarılacağı iddia edilmişti. Bloomberg HT’ye konuşan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül bu iddiaları kabul etti.