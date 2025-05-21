Vestel 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak! Zorlu CEO’sunun Şaşırtan İşten Çıkarma Açıklaması
4.9 milyar liralık borç yüküne sahip Zorlu Holding, yatırımcıların endişelerini gidermek amacıyla işten çıkarmalara hazırlanıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak. Üstelik bu iddialar Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül tarafından kabul edildi. Yüngül, işten çıkarmaların tamamen ‘verimlilik’ amaçlı olduğunu söyleyerek şaşırttı.
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Beyaz eşya devi Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak.
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Zorlu Holding CEO'sunun şaşırtan işten çıkarma açıklaması: "Tamamen verimlilik için."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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