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Vestel 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak! Zorlu CEO’sunun Şaşırtan İşten Çıkarma Açıklaması

Vestel 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak! Zorlu CEO’sunun Şaşırtan İşten Çıkarma Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 11:03

4.9 milyar liralık borç yüküne sahip Zorlu Holding, yatırımcıların endişelerini gidermek amacıyla işten çıkarmalara hazırlanıyor. Bloomberg’de yer alan habere göre Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak. Üstelik bu iddialar Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül tarafından kabul edildi. Yüngül, işten çıkarmaların tamamen ‘verimlilik’ amaçlı olduğunu söyleyerek şaşırttı.

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Beyaz eşya devi Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak.

Beyaz eşya devi Vestel 2 bin kişiyi işten çıkaracak.

Geçen yılı 10 milyar TL’yi aşkın zararla kapatan Zorlu Holding, 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili yeni adımlar atmak için kolları sıvadı.

Zorlu Holding, borç yükü nedeniyle varlık satışları ve işten çıkarmalar için hazırlık yapıyor. Hisseleri bu yıl yüzde 40’ın üzerinde değer kaybeden Vestel’de 2 bin kişinin işten çıkarılacağı iddia edilmişti. Bloomberg HT’ye konuşan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül bu iddiaları kabul etti.

Zorlu Holding CEO'sunun şaşırtan işten çıkarma açıklaması: "Tamamen verimlilik için."

Zorlu Holding CEO'sunun şaşırtan işten çıkarma açıklaması: "Tamamen verimlilik için."

Vestel’de işten çıkarmalarla ilgili konuşan Yüngül, 'İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” dedi. 

Üretim kapasitesinin işten çıkarmalarla olumsuz etkilenmeyeceğini kaydeden Yüngül, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz.

İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında.'

Öte yandan işten çıkarılacak 2 bin kişi Vestel’in toplam işgücünün yüzde 10’unu oluşturuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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