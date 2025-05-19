Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Emekli Maaş Zammında Korkutan Senaryo

ANKA’da yer alan habere göre eğer Kurban Bayramı tatili 10 güne uzatılırsa Haziran ayı enflasyon hesabında 10 gün devre dışı kalacak. 10 günün devre kışı kalması daha düşük enflasyon oranının açıklanmasına neden olacak. İddiaya göre böylece 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan memur ve emeklinin Temmuz maaş zammı daha düşük oranda gerçekleşecek.

TÜFE artışıyla birlikte memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 oranında. 3 Haziran’da mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. 3 Temmuz’da ise haziran ayı enflasyonula memur, memur emeklileri ile SGK emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı oranındaki temmuz zamları da netleşmiş olacak.