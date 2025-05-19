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Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Emekli Maaş Zammında Korkutan Senaryo

Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Emekli Maaş Zammında Korkutan Senaryo

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 22:05

Ramazan Bayramı’na 4 gün kala tatilin 9 güne uzatıldığı açıklanmıştı. Şimdi ise “Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak Kurban Bayramı tatili emekli maaş zammını da etkileyecek. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatıldığı takdirde temmuz maaş zammında düşük bir zam olacağı iddia edildi. İşte emekli maaş zammında korkutan senaryo. 

Kaynak: ANKA/Zülfikar DOĞAN

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Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı?

Kurban Bayramı 6 Haziran günü idrak edilecek. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken 'Bayram tatili uzatılacak mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı henüz netlik kazanmazken kulislerde bayram tatilinin 10 güne uzatılacağı da iddialar arasında. Ancak bayram tatilinin 10 güne uzatılmasına dair bir senaryo emeklinin temmuz maaşını oldukça etkileyeceğe benziyor.

Emekli maaş zammında korkutan senaryo.

Emekli maaş zammında korkutan senaryo.

ANKA’da yer alan habere göre eğer Kurban Bayramı tatili 10 güne uzatılırsa Haziran ayı enflasyon hesabında 10 gün devre dışı kalacak. 10 günün devre kışı kalması daha düşük enflasyon oranının açıklanmasına neden olacak. İddiaya göre böylece 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan memur ve emeklinin Temmuz maaş zammı daha düşük oranda gerçekleşecek. 

TÜFE artışıyla birlikte memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 oranında. 3 Haziran’da mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. 3 Temmuz’da ise haziran ayı enflasyonula memur, memur emeklileri ile SGK emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı oranındaki temmuz zamları da netleşmiş olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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