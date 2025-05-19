Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Emekli Maaş Zammında Korkutan Senaryo
Ramazan Bayramı’na 4 gün kala tatilin 9 güne uzatıldığı açıklanmıştı. Şimdi ise “Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ancak Kurban Bayramı tatili emekli maaş zammını da etkileyecek. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatıldığı takdirde temmuz maaş zammında düşük bir zam olacağı iddia edildi. İşte emekli maaş zammında korkutan senaryo.
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Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı?
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Emekli maaş zammında korkutan senaryo.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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