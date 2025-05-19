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Hakan Kara’dan Dikkat Çeken Paylaşım: Türklerin Yurt Dışına Yaptığı Yatırım Tarihi Zirveye Ulaştı

Hakan Kara’dan Dikkat Çeken Paylaşım: Türklerin Yurt Dışına Yaptığı Yatırım Tarihi Zirveye Ulaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 18:21

İktisatçı, akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, bir grafik paylaşarak Türklerin yurt dışı yatırımlarının tarihi zirveye ulaştığını dile getirdi.

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İktisatçı Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım.

İktisatçı Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım.
twitter.com

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın X hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kara, Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımların tarihi zirveye ulaştığını belirtti. 

Kara, paylaşımında şöyle dedi:

“Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı.”

Kara'nın paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu:

Kara'nın paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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