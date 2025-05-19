Hakan Kara’dan Dikkat Çeken Paylaşım: Türklerin Yurt Dışına Yaptığı Yatırım Tarihi Zirveye Ulaştı
İktisatçı, akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kara, bir grafik paylaşarak Türklerin yurt dışı yatırımlarının tarihi zirveye ulaştığını dile getirdi.
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İktisatçı Hakan Kara'dan dikkat çeken paylaşım.
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Kara'nın paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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