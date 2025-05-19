İsrail’i Eleştiren Efsane Futbolcu BBC’deki 26 Yıllık İşinden Oldu

Lineker, son olarak sosyal medya hesabından siyonizm hakkında fare illüstrasyonu içeren bir paylaşım yaptı. Yahudi gruplar paylaşıma sert tepki gösterince efsane futbolcu bu paylaşımı için özür diledi. Bu paylaşımların ardından Lineker, BBC’nin spor yayınlarında görev almayacak.

Öte yandan Lineker 2023'te hükümetin sığınmacı karşıtı politikasını eleştirmesinin ardından BBC'deki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.