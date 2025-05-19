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İsrail’i Eleştiren Efsane Futbolcu BBC’deki 26 Yıllık İşinden Oldu

İsrail’i Eleştiren Efsane Futbolcu BBC’deki 26 Yıllık İşinden Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 17:24

Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, İsrail’i eleştiren Filistin’i destekleyen paylaşımlarda bulundu. Geçen hafta siyonizm hakkında fare illüstrasyonu paylaşan Lineker, BBC’deki yorumculuk görevinden 26 yılın ardından ayrılıyor.

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İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, BBC’nin en yüksek maaşlı yorumcusu olarak biliniyor.

İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, BBC’nin en yüksek maaşlı yorumcusu olarak biliniyor.

26 yıldır BBC’de yorumculuk yapan 64 yaşındaki efsane futbolcu Gary Lineker, İsrail’i eleştiren paylaşımlarda bulunuyor. Lineker, geçen günlerde katıldığı bir programda Filistin’de yapılanları ‘korkunç’ olarak nitelendirmişti. Lineker yaptığı açıklamada “Lineker geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, 'Müslüman değilim, Filistinli değilim. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğümü hatırlamıyorum, sürekli ağlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Siyonizm hakkında fare illüstrasyonu 26 yıllık işinden etti.

Siyonizm hakkında fare illüstrasyonu 26 yıllık işinden etti.

Lineker, son olarak sosyal medya hesabından siyonizm hakkında fare illüstrasyonu içeren bir paylaşım yaptı. Yahudi gruplar paylaşıma sert tepki gösterince efsane futbolcu bu paylaşımı için özür diledi. Bu paylaşımların ardından Lineker, BBC’nin spor yayınlarında görev almayacak. 

Öte yandan Lineker 2023'te hükümetin sığınmacı karşıtı politikasını eleştirmesinin ardından BBC'deki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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