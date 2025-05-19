İsrail’i Eleştiren Efsane Futbolcu BBC’deki 26 Yıllık İşinden Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, BBC’nin en yüksek maaşlı yorumcusu olarak biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siyonizm hakkında fare illüstrasyonu 26 yıllık işinden etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın