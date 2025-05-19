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25. Kez Şampiyon Olan Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir

25. Kez Şampiyon Olan Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir

Şampiyonlar Ligi galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 09:20

Ligin bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını garantileyen Galatasaray bu başarısı ile Şampiyonlar Ligi’ne de direkt katılım hakkı sağladı. Bu yıl ilk defa lig formatında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan sarı kırmızılı takımın kasasına koyacağı gelirler de belli oldu. 

İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden kazanacağı paralar:

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Galatasaray 25. kez şampiyon oldu, 5. yıldızını taktı ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde etti.

Galatasaray 25. kez şampiyon oldu, 5. yıldızını taktı ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde etti.

Süper Lig’de bitime 2 hafta kala Kayserispor’u 3-0 yenen Galatasaray, 25. kez şampiyon olarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını 6’ya çıkardı. Bu zafer ile 5. yıldızını da takmaya hak kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paralarla Galatasaray kasası dolacak.

Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paralarla Galatasaray kasası dolacak.

Galatasaray öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Süper Lig’e katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet-beraberlik primleri ve yayın geliri kalemleri toplandığında ortalama 300 milyon TL’lik bir geliri kasasına koydu. 

Asıl gelirler Şampiyonlar Ligi’nden! Devler Ligi’ne direkt gidecek sarı kırmızılılar sadece ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro alacak. Bu da 800 milyon TL’lik bir gelir anlamı taşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nden kazanılacak prim şu şekilde:

  • Katılım bedeli: 18.62 milyon euro

  • Galibiyet: 2.1 milyon euro

  • Beraberlik: 700 Bin Euro

  • Play-off katılım: 1 milyon euro

  • Son 16 turu: 11 milyon euro

  • Çeyrek final: 12.5 milyon euro

  • Yarı final: 15 milyon euro

  • Final: 18.5 milyon euro

  • Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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