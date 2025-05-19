25. Kez Şampiyon Olan Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir

Galatasaray öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Süper Lig’e katılım bedeli, performans payı, geçmiş şampiyonluklar, ilk 6 sıra, galibiyet-beraberlik primleri ve yayın geliri kalemleri toplandığında ortalama 300 milyon TL’lik bir geliri kasasına koydu.

Asıl gelirler Şampiyonlar Ligi’nden! Devler Ligi’ne direkt gidecek sarı kırmızılılar sadece ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro alacak. Bu da 800 milyon TL’lik bir gelir anlamı taşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nden kazanılacak prim şu şekilde: