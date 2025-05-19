25. Kez Şampiyon Olan Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nden Dev Gelir
Ligin bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını garantileyen Galatasaray bu başarısı ile Şampiyonlar Ligi’ne de direkt katılım hakkı sağladı. Bu yıl ilk defa lig formatında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olan sarı kırmızılı takımın kasasına koyacağı gelirler de belli oldu.
İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden kazanacağı paralar:
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Galatasaray 25. kez şampiyon oldu, 5. yıldızını taktı ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde etti.
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Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paralarla Galatasaray kasası dolacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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