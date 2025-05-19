Şampiyon Galatasaray’a Dev Rakipler: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Kayserispor’u 3-0 yenerek lig daha bitmeden 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen, 25. şampiyonluğuna ve 5. yıldızına ulaşan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakiplerinin bir kısmı da belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri:
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Şampiyon Galatasaray hem 25. Şampiyonluğunu elde etti, hem de Türkiye’nin 5 yıldızlı ilk takımı oldu.
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Direkt Şampiyonlar Ligi lig statüsüne katılım hakkı elde edildi.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılması kesinleşen takımlar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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