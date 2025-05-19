onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Şampiyon Galatasaray’a Dev Rakipler: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Şampiyon Galatasaray’a Dev Rakipler: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 08:46

Kayserispor’u 3-0 yenerek lig daha bitmeden 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen, 25. şampiyonluğuna ve 5. yıldızına ulaşan Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig etabındaki rakiplerinin bir kısmı da belli oldu. 

İşte Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şampiyon Galatasaray hem 25. Şampiyonluğunu elde etti, hem de Türkiye’nin 5 yıldızlı ilk takımı oldu.

Şampiyon Galatasaray hem 25. Şampiyonluğunu elde etti, hem de Türkiye’nin 5 yıldızlı ilk takımı oldu.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Ligin 36. haftasında Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması gerektiği karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. 

Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu kesinleştiren Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada Fernando Muslera penaltıdan kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 89 puanla ligde 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray 5. yıldızı da taktı.

Direkt Şampiyonlar Ligi lig statüsüne katılım hakkı elde edildi.

Direkt Şampiyonlar Ligi lig statüsüne katılım hakkı elde edildi.

Sarı-kırmızılıların 25. şampiyonluğu sonrasında gözler Devler Ligi'ndeki muhtemel rakiplere çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından doğrudan katılma hakkı elden Galatasaray, kura çekiminde 4'üncü torbada yer alacak. Yeni formata göre Galatasaray, bulunduğu torba da dahil olmak üzere 4 torbadan 2'şer takımla eşleşecek ve toplamda 8 maç oynayacak.

Bugün oynanan maçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına katılacak 36 takımın 23'ü kesinleşti.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılması kesinleşen takımlar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılması kesinleşen takımlar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona

2. TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya

4. TORBA: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao

Şampiyonlar Ligi lig etabına gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın