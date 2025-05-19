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Galatasaray’ın Muslera’ya Penaltı Kullandırmasını Eleştiren Jose Mourinho Aynı Şeyi Kendisi de Yapmış!

Galatasaray’ın Muslera’ya Penaltı Kullandırmasını Eleştiren Jose Mourinho Aynı Şeyi Kendisi de Yapmış!

Jose Mourinho Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2025 - 12:38

Şampiyonluk maçında kaleci Fernando Muslera’ya penaltı kullandıran Galatasaray’ı “2-0 iken Muslera'ya penaltı attırmak nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteriyor” sözleriyle eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun aynı şeyi kendisinin de yaptığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, 2003 yılında Porto’da çalıştığı dönemde takımının 7. golünü penaltıdan kalecisine attırmış!

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Galatasaray’ın şampiyonluk maçında Fernando Muslera’ya penaltıdan gol attırmasına tepki veren Jose Mourinho’nun da aynı şeyi yaptırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray’ın şampiyonluk maçında Fernando Muslera’ya penaltıdan gol attırmasına tepki veren Jose Mourinho’nun da aynı şeyi yaptırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı - kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber 5. yıldızı da takmayı başardı. Galatasaray'da golleri Osimhen, Barış Alper ve kaleci Fernando Muslera attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu durumu eleştirmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu durumu eleştirmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Fernando Muslera'nın penaltı atışını, 'Şampiyonluk kutlayış biçimi insani durumunuzu gösterir. Taraftarları ayrı tutuyorum. 2-0 iken Muslera'ya penaltı attırmak nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteriyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirdiği şeyi Mourinho da yaptırmış!

Eleştirdiği şeyi Mourinho da yaptırmış!

Mourinho, Muslera'nın penaltı atışını eleştirmesine rağmen kendisinin takımında da geçmişte böyle bir durum yaşandığı ortaya çıktı. 

8 Mart 2003 tarihinde Portekiz Kupası'nda Porto ile Varzim karşı karşıya geldi. Maçın son anlarına 6-0 önde giren Porto'da kazanılan penaltıyı, şimdilerde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran dönemin Porto kalecisi Nuno Esprito Santo kullandı ve topu filelere göndererek skoru 7-0'a getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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