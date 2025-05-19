Galatasaray’ın Muslera’ya Penaltı Kullandırmasını Eleştiren Jose Mourinho Aynı Şeyi Kendisi de Yapmış!
Şampiyonluk maçında kaleci Fernando Muslera’ya penaltı kullandıran Galatasaray’ı “2-0 iken Muslera'ya penaltı attırmak nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteriyor” sözleriyle eleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun aynı şeyi kendisinin de yaptığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, 2003 yılında Porto’da çalıştığı dönemde takımının 7. golünü penaltıdan kalecisine attırmış!
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Galatasaray’ın şampiyonluk maçında Fernando Muslera’ya penaltıdan gol attırmasına tepki veren Jose Mourinho’nun da aynı şeyi yaptırdığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu durumu eleştirmişti.
Eleştirdiği şeyi Mourinho da yaptırmış!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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