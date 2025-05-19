Galatasaray’ın Şampiyonluğu Sonrası Fatih Altaylı’dan ‘Çakma Mafya’ Mesajı
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu sonrasında gazeteci Fatih Altaylı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Altaylı paylaşımında ‘Çakma mafya’ tabirini kullandı.
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Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası bir paylaşım da gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.
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Fatih Altaylı’nın paylaşımı şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Doğru çakma Mafya ya Galatasaray düşmanlarına göz dağı veren bir şampiyonluk bu Galatasaray'a kutlu olsun 💛♥️💛♥️