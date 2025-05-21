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Haydar Dümen'in Cihangir'deki 220 Milyon Liralık Apartmanına Çete Çöktü

Haydar Dümen'in Cihangir'deki 220 Milyon Liralık Apartmanına Çete Çöktü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 10:19

Cinsel sağlık konularıyla uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan ancak 2022 yılında Covid nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, tefecilerin eline düştü. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Haydar Dümen'in İstanbul'un gözde semti Cihangir'de 220 milyon liralık apartmanı ise çetenin eline geçti. 

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220 milyon liralık apartmana çete çöktü.

220 milyon liralık apartmana çete çöktü.

Cinsel sağlık ve cinsel yaşama dair yazılarıyla tanınan Haydar Dümen, 2022 yılında 91 yaşında Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Dümen’in ölümünün ardından eşi Gülten Dümen’in başı tefecilerle dertte. Tefecilerin tuzağına düşen ve dolandırılan Gülten Dümen, Haydar Dümen’in 220 milyon liralık Cihangir’deki apartmanını tefecilerin eline düşürdü.

Tefecilerle anlaştı, emanet ettiği apartmanın satıldığını öğrendi.

Tefecilerle anlaştı, emanet ettiği apartmanın satıldığını öğrendi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Gülten Dümen, Haydar Dümen’in hastalığı süresi boyunca maddi sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine şoförü Mustafa Genç ile para arayışına giren Dümen, Gökhan Ataş isimli birisiyle tanıştı. Şoför Genç, maddi sıkıntı nedeniyle Cihangir’deki apartmanın satılabileceğini söyledi. Ataş ise bir arkadaşının borç verebileceğini söyleyerek onları Tanju Aksu ile tanıştırdı. 

Gülten Dümen bu kişi ile evin 5 milyona satılması; bu ücreti ise 7.5 milyon TL olarak geri ödeme konusunda anlaştı. 

Tanju Aksu ise kendisine emaneten devredilen binayı Emrah Erduvan’a devretti.

Çetenin lideriyle birlikte iki kişi firar etti.

Çetenin lideriyle birlikte iki kişi firar etti.

Gülten Dümen borçlarını ödedikten sonra evinin satıldığı şokuyla karşılaştı. Özellikle Silivri’de çökmesiyle tanınan bu tefeciler Dümen’i pek çok tehdit etti, şoför Genç’i darbetti. 

Gülten Dümen’in şikayeti üzerine 9 kişilik çete hakkında dava açıldı. 7 kişi tutuklanırken çete liderri olduğu iddia edilen Tanju Aksu ve Gökhan Ataş ise 2024 yılından bu yana firari.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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