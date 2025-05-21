Haydar Dümen'in Cihangir'deki 220 Milyon Liralık Apartmanına Çete Çöktü

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Gülten Dümen, Haydar Dümen’in hastalığı süresi boyunca maddi sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine şoförü Mustafa Genç ile para arayışına giren Dümen, Gökhan Ataş isimli birisiyle tanıştı. Şoför Genç, maddi sıkıntı nedeniyle Cihangir’deki apartmanın satılabileceğini söyledi. Ataş ise bir arkadaşının borç verebileceğini söyleyerek onları Tanju Aksu ile tanıştırdı.

Gülten Dümen bu kişi ile evin 5 milyona satılması; bu ücreti ise 7.5 milyon TL olarak geri ödeme konusunda anlaştı.

Tanju Aksu ise kendisine emaneten devredilen binayı Emrah Erduvan’a devretti.