Haydar Dümen'in Cihangir'deki 220 Milyon Liralık Apartmanına Çete Çöktü
Cinsel sağlık konularıyla uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan ancak 2022 yılında Covid nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, tefecilerin eline düştü. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Haydar Dümen'in İstanbul'un gözde semti Cihangir'de 220 milyon liralık apartmanı ise çetenin eline geçti.
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220 milyon liralık apartmana çete çöktü.
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Tefecilerle anlaştı, emanet ettiği apartmanın satıldığını öğrendi.
Çetenin lideriyle birlikte iki kişi firar etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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