Hayatını Öncesi ve Sonrası Olarak Ayıran Şey Neydi? Hayatlarının Dönüm Noktasını Yaşayanlardan Cevaplar
Reddit'te bir kullanıcı 'Hayatını öncesi ve sonrası olarak ayıran şey neydi?' diye sordu. Kısa sürede ilgi çeken soruya pek çok yanıt geldi. İşte hayatlarının dönüm noktasını yaşayanlardan cevaplar.
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O soruya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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Peki sizin hayatınızı öncesi ve sonrası olarak ayıran şey neydi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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