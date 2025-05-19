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Hayatını Öncesi ve Sonrası Olarak Ayıran Şey Neydi? Hayatlarının Dönüm Noktasını Yaşayanlardan Cevaplar

Hayatını Öncesi ve Sonrası Olarak Ayıran Şey Neydi? Hayatlarının Dönüm Noktasını Yaşayanlardan Cevaplar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 23:21

Reddit'te bir kullanıcı 'Hayatını öncesi ve sonrası olarak ayıran şey neydi?' diye sordu. Kısa sürede ilgi çeken soruya pek çok yanıt geldi. İşte hayatlarının dönüm noktasını yaşayanlardan cevaplar.

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Binlerce yanıt ve binlerce gerçek hikayenin yazıldığı soru buydu 👇

Binlerce yanıt ve binlerce gerçek hikayenin yazıldığı soru buydu 👇

Bir kullanıcı Reddit'te 'Hayatınızı öncesi ve sonrası olarak ikiye bölen neydi?' sorusunu sordu. Soruya hayatlarının dönüm noktasını yaşayan insanlardan yorum yağdı. Kimi yorumlar okuyanları duygulandırdı kimi yorum ise uzak düşüncelere daldırdı.

O soruya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

O soruya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

'İlk nöbetimi geçiriyorum. Saatler içinde sağlıklı bir durumdan kronik bir hastalığa dönüşüyorum.'

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'Nişanlımın ölümü.

Düzenleme: Bu Kasım ayında 21 yıl olacağını eklemem gerektiğini hissediyorum. 2004'te Irak'ta çatışmada öldürüldü. Harika bir adamla mutlu bir şekilde evliyim ve sıra dışı bir hayat yaşıyorum.

Bu kadar derin bir keder seni değiştirir. Benim için öncesi ve sonrası arasında kesin bir ayrım vardır.'

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'Annem ve babam boşandığında. Ondan önce her şey oldukça normal ve istikrarlıydı ve sonrasında... istediğimden çok daha hızlı büyümek zorunda kaldım. Ailemi, ilişkilerimi ve hatta kendimi görme biçimimi değiştirdi.'

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'Yeğenim 3. yaş gününden hemen önce ilk nöbetini geçirdi. Şu anda 10 yaşında ve epilepsi hastası. Ailemizin hayatı bir daha asla eskisi gibi olmadı; epilepsinin bizi etkileyeceğini hiç düşünmemiştim ve şimdi bu bizim hayatımız. Umarım sizin için her şey yolundadır!'

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'Kardeşimin öldüğü gün. 6 Aralık 2018

Bir araba kazası geçirdiğimizi eklemek için düzenleme yaptım. Kazanın en kötüsü arabanın benim tarafımda olmasına rağmen emniyet kemeri takıyordum. Kardeşim takmıyordu.'

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'Bir narsiste sahip bir ilişki. Artık aynı kişi değilim. Hayatımı bildiğim gibi mahvetti ve beynimin kimyasını ve dünyaya bakış açımı kelimenin tam anlamıyla değiştirdi.'

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'Bu Covid saçmalığı yüzünden 33 yaşıma yeni girmeme rağmen sanki 27 yaşında takılıp kalmışım gibi hissediyorum.'

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'2022'de her iki ebeveynim de 3 ay arayla öldü ve bu her şeye bakış açımı çok değiştirdi.'

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'Kız kardeşimin öldürülmesi. Dünya artık aynı değil — ben kesinlikle aynı kişi değilim.'

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'Kimsenin beni kurtarmaya gelmeyeceğini anladığımda. Ne sihirli bir iş, ne postayla gelen gizemli bir çek, ne de ani bir motivasyon patlaması. Şimdi sadece ben ve çalar saatim var.'

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'Rutin ameliyattan neredeyse ölmek üzere.'

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Evet, kız kardeşimin öldüğü gün 2005.

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Peki sizin hayatınızı öncesi ve sonrası olarak ayıran şey neydi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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