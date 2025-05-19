Hayatını Öncesi ve Sonrası Olarak Ayıran Şey Neydi? Hayatlarının Dönüm Noktasını Yaşayanlardan Cevaplar

'Yeğenim 3. yaş gününden hemen önce ilk nöbetini geçirdi. Şu anda 10 yaşında ve epilepsi hastası. Ailemizin hayatı bir daha asla eskisi gibi olmadı; epilepsinin bizi etkileyeceğini hiç düşünmemiştim ve şimdi bu bizim hayatımız. Umarım sizin için her şey yolundadır!'