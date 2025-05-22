Vestel, Beko, Arçelik… Fatih Altaylı Türkiye’nin Önde Gelen Şirketlerinde Neler Olduğunu Açıkladı
Vestel’in 2 bin kişiyi işten çıkaracak olması gündem oldu. Türkiye’nin dev şirketlerinde işçi kıyımı yaşanırken Koç Holding’e ait Beko’nun Eskişehir fabrikasından 150 kişiyi işten çıkardığı öğrenildi. Öte yandan Arçelik ise zarar açıkladı. Şirketlerde yaşananlara gazeteci Fatih Altaylı’dan yorum geldi. YouTube hesabından gündeme ve son yaşananlara dair yorumlarda bulunan Altaylı, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde neler olduğunu açıkladı.
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Vestel ve Beko işten çıkarmalara başladı, Arçelik dev zarar açıkladı.
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Vestel, Beko, Arçelik'te Ne Oluyor? Fatih Altaylı açıkladı.
"Türkiye'nin tekstil devi tarihinde ilk kez 3 bin kişiyi işten çıkarıyor."
Fatih Altaylı'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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