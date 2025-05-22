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Vestel, Beko, Arçelik… Fatih Altaylı Türkiye’nin Önde Gelen Şirketlerinde Neler Olduğunu Açıkladı

Vestel, Beko, Arçelik… Fatih Altaylı Türkiye’nin Önde Gelen Şirketlerinde Neler Olduğunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 09:48

Vestel’in 2 bin kişiyi işten çıkaracak olması gündem oldu. Türkiye’nin dev şirketlerinde işçi kıyımı yaşanırken Koç Holding’e ait Beko’nun Eskişehir fabrikasından 150 kişiyi işten çıkardığı öğrenildi. Öte yandan Arçelik ise zarar açıkladı. Şirketlerde yaşananlara gazeteci Fatih Altaylı’dan yorum geldi. YouTube hesabından gündeme ve son yaşananlara dair yorumlarda bulunan Altaylı, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde neler olduğunu açıkladı.

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Vestel ve Beko işten çıkarmalara başladı, Arçelik dev zarar açıkladı.

Vestel ve Beko işten çıkarmalara başladı, Arçelik dev zarar açıkladı.

Mali sıkıntılar yaşayan Türkiye’nin önde gelen şirketleri işçi çıkarmaya başladı. Zorlu Holding bünyesindeki Vestel’in 2 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklandı. Bu işten çıkarmalara Zorlu Holding CEO’su tarafından ‘verimlilik amaçlı’ sözleri geldi. Beko’da da işler yolunda gitmiyor. Koç Holding’e ait Beko, Eskişehir fabrikasından 150 işçiyi işten çıkardı. Şimdi gözler yılın ilk çeyreğinde 1.6 milyar TL zarar açıklayan Arçelik’e çevrildi. Dev şirketlerde işten çıkarmaların artacağı iddia edilirken bir yorum da gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

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Vestel, Beko, Arçelik'te Ne Oluyor? Fatih Altaylı açıkladı.

Vestel, Beko, Arçelik'te Ne Oluyor? Fatih Altaylı açıkladı.

Fatih Altaylı'nın YouTube hesabından Vestel, Beko, Arçelik ve diğer dev şirketlerde yaşananlara dair açıklaması şöyle:

'Seçimlerden sonra AKP’nin yönettiği ekonomim bu anlayışta çok büyük işsizlik dalgasına sebebiyet vereceğini başından beri söylüyoruz. Elime bir balta alıp bu masaya vurursam bu masanın kırılacağını öngörmek için alim olmaya gerek var mı? Ekonomide yapılanların büyük işsizlik dalgasına sebebiyet vereceğini, özellikle ihracatçı sektörlerde ciddi sonuçlar yaratacağını bilmiyor muyduk? Geçen seneden beri şirketlerin büyük zararlar açıklayacağını söyledik. Nitekim açıklamaya başladılar. 

Koskoca Koç Holding geçen seneyi dandik şirket kadar karla kapadı. Zararın da zararında. Arçelik 1.6 milyar TL zarar açıkladı. Vestel ile ilgili yazıyorlar, ‘oh olsun’ diyenler var. Zaten 4.9 milyar borcu vardı diyenler var. Şirketler borçtan kapanmaz. Büyük şirketlerin tamamı büyük borçlarla işlerini görürler. Mühim olan nakit akışıdır. Nakit akışı bozuk değilse borçluluk bir şey ifade etmez. Vestel’in veya Zorlu Grubun alacaklarını vs baktığında 4.9 milyar borç o grup için önemli sayılmaz.'

"Türkiye'nin tekstil devi tarihinde ilk kez 3 bin kişiyi işten çıkarıyor."

"Türkiye'nin tekstil devi tarihinde ilk kez 3 bin kişiyi işten çıkarıyor."

'Ekonomi yönetimindeki yanlışlıkların bu noktaya geleceğini ve işsizlik dalgası yaratacağını biliyorduk' diyen Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri olan, tekstilde büyük dev olan şirket tarihinde ilk kez 3 bin işçiyi işten çıkarıyor. AVM’lerin ‘gel burada dükkan aç kira verme’ diye peşinden koştuğu bir şirket bu. Piyasada yüzlerce binlerce şirket böyle. Kimi 100 kimi bin kişi çıkarıyor. Bu bir dalga olarak ilerler. İhracat giderek zorlaşıyor, işçilik maliyetinin ekonomik sıkıntılardan dolayı ister istemez artması, kurun enflasyonun altında artması, kur artmayınca maliyetin dolar bazında yükselmesi nedeniyle ihracat durdu. İç piyasada parasızlık var. Ücretler artık erimiş vaziyette.  

Türkiye uçurumdan aşağı düşen bir otomobil, ancak yere çarpmadığımız için işler yolunda sanıyoruz. Galiba bazı öncü şeyler yere yavaş yavaş çarpmaya başladı o sinyaller bu sinyaller.'

Fatih Altaylı'nın açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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