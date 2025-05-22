Vestel, Beko, Arçelik… Fatih Altaylı Türkiye’nin Önde Gelen Şirketlerinde Neler Olduğunu Açıkladı

Fatih Altaylı'nın YouTube hesabından Vestel, Beko, Arçelik ve diğer dev şirketlerde yaşananlara dair açıklaması şöyle:

'Seçimlerden sonra AKP’nin yönettiği ekonomim bu anlayışta çok büyük işsizlik dalgasına sebebiyet vereceğini başından beri söylüyoruz. Elime bir balta alıp bu masaya vurursam bu masanın kırılacağını öngörmek için alim olmaya gerek var mı? Ekonomide yapılanların büyük işsizlik dalgasına sebebiyet vereceğini, özellikle ihracatçı sektörlerde ciddi sonuçlar yaratacağını bilmiyor muyduk? Geçen seneden beri şirketlerin büyük zararlar açıklayacağını söyledik. Nitekim açıklamaya başladılar.

Koskoca Koç Holding geçen seneyi dandik şirket kadar karla kapadı. Zararın da zararında. Arçelik 1.6 milyar TL zarar açıkladı. Vestel ile ilgili yazıyorlar, ‘oh olsun’ diyenler var. Zaten 4.9 milyar borcu vardı diyenler var. Şirketler borçtan kapanmaz. Büyük şirketlerin tamamı büyük borçlarla işlerini görürler. Mühim olan nakit akışıdır. Nakit akışı bozuk değilse borçluluk bir şey ifade etmez. Vestel’in veya Zorlu Grubun alacaklarını vs baktığında 4.9 milyar borç o grup için önemli sayılmaz.'