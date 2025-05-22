MNG Kargo İsmini Değiştirdi! Yeni İsim Şirket Tarafından Açıklandı
Türkiye’nin kargo devleri arasında yer alan MNG Kargo, ismini değiştirdi. Şirket yaptığı açıklamada 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren isminin değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Faaliyetlerimize DHL eCommerce ismiyle devam ediyoruz” denildi.
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MNG Kargo isim değiştirdi! Yeni isim şirket tarafından açıklandı.
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MNG Kargo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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