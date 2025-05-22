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MNG Kargo İsmini Değiştirdi! Yeni İsim Şirket Tarafından Açıklandı

MNG Kargo İsmini Değiştirdi! Yeni İsim Şirket Tarafından Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 12:08

Türkiye’nin kargo devleri arasında yer alan MNG Kargo, ismini değiştirdi. Şirket yaptığı açıklamada 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren isminin değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Faaliyetlerimize DHL eCommerce ismiyle devam ediyoruz” denildi.

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MNG Kargo isim değiştirdi! Yeni isim şirket tarafından açıklandı.

MNG Kargo isim değiştirdi! Yeni isim şirket tarafından açıklandı.

Türkiye’nin kargo devi firmalarından biri olan MNG Kargo, 2023 Ekim itibarıyla DHL Group’a satılmıştı. Yaklaşık iki senenin ardından MNG Kargo ismini değiştirdi. MNG Kargo’dan yapılan açıklamada artık isminin DHL eCommerce olacağı belirtildi. 

22 Mayıs 2025 günü şirketten yapılan açıklamada MNG Kargo’nun DHL Group’un ticaret lojistiği alanında faaliyet gösteren DHL eCommerce ismiyle yola devam edeceği belirtildi. 

MNG Kargo kurumsal kimliğini DHL eCommerce olarak değiştirmeye başladı. Şirketin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve şubelerinin tabelaları değişmeye başladı.

MNG Kargo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı 👇

MNG Kargo'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı 👇

'MNG Kargo olarak, Türkiye’yi lojistik sahnesinde çok daha güçlü bir yere taşıyacak önemli bir adım atıyor, 22 Mayıs 2025 itibarıyla, faaliyetlerimize DHL eCommerce ismiyle devam ediyoruz!

Müşteri memnuniyetini odağına alan operasyon süreçlerimiz, stratejik noktalara konumlandırılmış son teknoloji ile donatılmış transfer merkezlerimiz, 850’den fazla şubemiz ile tüm gönderici ve alıcılara, DHL eCommerce olarak hızlı, güvenli ve müşteri dostu bir hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Adımız değişti ama biz yine Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında sizinleyiz. Türkiye genelindeki 850’den fazla şubemiz, 7’si teknolojik aktarma merkezi olmak üzere toplam 27 transfer merkezimiz, 14 bölge müdürlüğümüz, 10.000’den fazla çalışanımız ile DHL eCommerce markası altında bireysel ve kurumsal müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

Gönderi süreci MNG Kargo’da olduğu gibi DHL eCommerce’de de aynı şekilde devam ediyor. Gönderileriniz için size en yakın DHL eCommerce şubesini ziyaret edebilir ya da Bireysel Online Gönderi hizmetimiz ile istediğiniz her noktadan gönderi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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