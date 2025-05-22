Temmuz Zammında En Düşük Emekli Maaşının Kaç TL Olacağını Özgür Erdursun Açıkladı

Piyasa Katılımcı Anketi’ne göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2.36; haziran ayında ise yüzde 1.77 olacak. Erdursun, bu oranlar baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ortalama yüzde 16.97 enflasyon farkı çı­kacağını söyledi.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammına ise yüzde 5 toplu sözleşme oranı eklenecek.

Son veriler baz alındığında memur ve me­mur emeklileri ortalama yüzde 17, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 18 oranında fark alacak. Özgür Erdursun, bu oranlarda artış yapıldığı takdirde en düşük emekli aylığının kaç olacağını yazdı.