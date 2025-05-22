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Temmuz Zammında En Düşük Emekli Maaşının Kaç TL Olacağını Özgür Erdursun Açıkladı

Temmuz Zammında En Düşük Emekli Maaşının Kaç TL Olacağını Özgür Erdursun Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.05.2025 - 11:45

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklilerin maaşına zam yapılacak. Dört aylık enflasyon verisi belli oldu, geriye Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dunya.com'da kaleme aldığı yazısında temmuz zammında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.

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Emekliler Temmuz ayında yapılacak maaş zammını bekliyor.

Emekliler Temmuz ayında yapılacak maaş zammını bekliyor.

6 aylık enflasyon farkına göre zam alan vatandaşlar Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini ocak ayında yüzde 5.03, şubat ayında yüzde 2.27, mart ayında yüzde 2.46, nisan ayında yüzde 3 olarak açıkladı. Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin belli olmasıyla Temmuz ayı maaş zammı da ortaya çıkacak. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dunya.com’da yer alan köşesinde beklenen zam oranlarını kaleme aldı.

Memur ve memur emeklisi ortalama yüzde 17; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 18 oranlık fark alabilir.

Memur ve memur emeklisi ortalama yüzde 17; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 18 oranlık fark alabilir.

Piyasa Katılımcı Anketi’ne göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2.36; haziran ayında ise yüzde 1.77 olacak. Erdursun, bu oranlar baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 18.09, memur ve memur emeklilerine ortalama yüzde 16.97 enflasyon farkı çı­kacağını söyledi.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammına ise yüzde 5 toplu sözleşme oranı eklenecek.

Son veriler baz alındığında memur ve me­mur emeklileri ortalama yüzde 17, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 18 oranında fark alacak. Özgür Erdursun, bu oranlarda artış yapıldığı takdirde en düşük emekli aylığının kaç olacağını yazdı.

Temmuz zammı: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Temmuz zammı: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Erdursun, “En düşük emekli aylığı Temmuz Ayında 17 bin TL ile 17 bin 250 TL arasında olur! 14.469 TL’nin üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde %18 gi­bi fark oluşur” dedi.

Öte yandan Özgür Erdursun, temmuz ayında enflasyon farkı sonrası açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısında artış olacağını da belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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