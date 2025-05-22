Temmuz Zammında En Düşük Emekli Maaşının Kaç TL Olacağını Özgür Erdursun Açıkladı
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklilerin maaşına zam yapılacak. Dört aylık enflasyon verisi belli oldu, geriye Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dunya.com'da kaleme aldığı yazısında temmuz zammında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.
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Emekliler Temmuz ayında yapılacak maaş zammını bekliyor.
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Memur ve memur emeklisi ortalama yüzde 17; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 18 oranlık fark alabilir.
Temmuz zammı: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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